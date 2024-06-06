Белгородская область вышла в лидеры в ЦФО по увеличению трат на защиту экологии

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Предприятия в Белгородской области в 2023 году потратили на охрану окружающей среды 18,2 млрд рублей. Это на 4,4 млрд рублей, или на 31,5% больше, чем годом ранее. В 2022 году этот показатель составлял 13,9 млрд рублей.
В Воронежской области суммарные природоохранные расходы выросли за год с 13,8 млрд до 14 млрд рублей — на 200 млн рублей, или на 1,4%. Соседняя Курская область потратила на охрану экологии 9,5 млрд рублей, на 400 млн рублей больше, чем в 2022 году.
Предприятия Липецкой области направили на охрану окружающей среды в 2023 году 21,1 млрд рублей, на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2022-м. Двумя годами ранее расходы составляли 20 млрд рублей.
В Тамбовской области расходы на экологию составили 5,3 млрд рублей. В 2022 году показатель составлял 4,6 млрд рублей.
В целом же российские предприятия в прошлом году потратили на охрану окружающей среды рекордные 1,3 трлн руб.