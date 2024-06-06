Белгородская область вышла в лидеры в ЦФО по увеличению трат на защиту экологии

В Воронежской области суммарные природоохранные расходы выросли за год с 13,8 млрд до 14 млрд рублей — на 200 млн рублей, или на 1,4%. Соседняя Курская область потратила на охрану экологии 9,5 млрд рублей, на 400 млн рублей больше, чем в 2022 году.