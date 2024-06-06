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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Белгородский бизнес стал тратить больше денег на защиту природы

Белгородская область вышла в лидеры в ЦФО по увеличению трат на защиту экологии

6 июня 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский бизнес стал тратить больше денег на защиту природы

Суммарные природоохранные расходы в 2023 году выросли до 18,2 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Данные представила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Предприятия в Белгородской области в 2023 году потратили на охрану окружающей среды 18,2 млрд рублей. Это на 4,4 млрд рублей, или на 31,5% больше, чем годом ранее. В 2022 году этот показатель составлял 13,9 млрд рублей.

В Воронежской области суммарные природоохранные расходы выросли за год с 13,8 млрд до 14 млрд рублей — на 200 млн рублей, или на 1,4%. Соседняя Курская область потратила на охрану экологии 9,5 млрд рублей, на 400 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Предприятия Липецкой области направили на охрану окружающей среды в 2023 году 21,1 млрд рублей, на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2022-м. Двумя годами ранее расходы составляли 20 млрд рублей.

В Тамбовской области расходы на экологию составили 5,3 млрд рублей. В 2022 году показатель составлял 4,6 млрд рублей.

В целом же российские предприятия в прошлом году потратили на охрану окружающей среды рекордные 1,3 трлн руб.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Экология#Предприятия#Новости Белгорода#Белгород
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