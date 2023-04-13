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В Белгородской области появилась вторая загадочная красная лужа, её проверят экологи

13 апреля 2023, 07:04
Фото: страница Александра Полторабатько ВК

Глава района в Белгородской области прокомментировал ситуацию со странной лужей

В Красненском районе, как и в Красногвардейском, слили неизвестную жидкость. Глава муниципалитета Александр Полторабатько заверил, что угрозы для населения нет.

Глава Красненского района Александр Полторабатько прокомментировал появление красной лужи в муниципалитете. По его словам, никаких угроз для населения нет.

Чиновник отметил, что он в курсе ситуации, поскольку выезжал на место. Экологические службы и правоохранительные органы уже оповещены. Организован забор жидкости и грунта. О результатах проверки Полторабатько пообещал сообщить позже.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в Красногвардейском районе. Неизвестную жидкость слили вблизи жилых домов. Её также проверят специалисты. 

Белгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домов
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#Красная лужа#Экологи#Общество#Александр полторабатько#Наталья Корявых#Белгородская область#Красненский район#Красногвардейский район#Слив
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