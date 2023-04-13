В Белгородской области появилась вторая загадочная красная лужа, её проверят экологи

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Глава Красненского района Александр Полторабатько прокомментировал появление красной лужи в муниципалитете. По его словам, никаких угроз для населения нет.
Чиновник отметил, что он в курсе ситуации, поскольку выезжал на место. Экологические службы и правоохранительные органы уже оповещены. Организован забор жидкости и грунта. О результатах проверки Полторабатько пообещал сообщить позже.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в Красногвардейском районе. Неизвестную жидкость слили вблизи жилых домов. Её также проверят специалисты.