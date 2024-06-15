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СВО

Росавиация уничтожила ПВД ВСУ и иностранных наёмников в Харьковской области

15 июня 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
СВО
Российская авиация уничтожила пункт временной дислокация ВСУ и иностранных наёмников в Чугуевском районе Харьковской области после проведения разведки, сообщают РИА Новости.

Андрей Морочко, подполковник ЛНР в отставке и военный эксперт, рассказал для РИА Новости, что по ПВД украинских боевиков российская авиация нанесла удар и уничтожила противников. Кроме того, в месте прибывания цели располагались и иностранные наёмники. Данные о месте их расположения в Бугаевке Чугуевского района Харьковской области получили от разведки и проверили с помощью воздушного наблюдения.

«После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение. В результате авиационного удара были уничтожены не только украинские боевики, но и иностранцы», — поделился информацией военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Также в конце мая ВС РФ уничтожили за один день различные боевые транспортные средства, машины, артиллерийские орудия и другую аппаратуру ВСУ. Противник понёс потери в числе более 280 военнослужащих. Информацию о ходе наступления войск из группировки «Север» предоставило Министерство обороны РФ.

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