Росавиация уничтожила ПВД ВСУ и иностранных наёмников в Харьковской области

Андрей Морочко, подполковник ЛНР в отставке и военный эксперт, рассказал для РИА Новости, что по ПВД украинских боевиков российская авиация нанесла удар и уничтожила противников. Кроме того, в месте прибывания цели располагались и иностранные наёмники. Данные о месте их расположения в Бугаевке Чугуевского района Харьковской области получили от разведки и проверили с помощью воздушного наблюдения.