Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Подразделения группировки войск «Север» в ходе продвижения вглубь Волчанска для создания санитарной зоны уничтожили четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и одну RM-70 Vampire. Также оказались поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», 122-мм гаубица Д-30, 155-мм гаубица М777 американского производства и 155-мм гаубица Caesar французского производства.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в районе Петропавловки и Липцов в Харьковской области, а также отразили пять контратак ВСУ. Погибли и получили ранения до 285 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Напомним, что сегодня, 28 мая, в Белгороде и Белгородском районе на момент написания материала ещё ни разу не объявляли ракетную опасность. Несмотря на это, из-за ударов ВСУ зафиксировали разрушения в Шебекино, Муроме и Вознесеновке Шебекинского округа, а также Совхозном и Безымено Грайворонского округа. Пострадавших нигде нет.