«Вампир» и четыре «Града» уничтожили под Харьковом за сутки

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Белгороде и Белгородском районе на момент написания материала ещё ни разу не объявляли ракетную опасность. Несмотря на это, из-за ударов ВСУ зафиксировали разрушения в Шебекино, Муроме и Вознесеновке Шебекинского округа, а также Совхозном и Безымено Грайворонского округа. Пострадавших нигде нет.