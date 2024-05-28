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«Вампир» и четыре «Града» уничтожили под Харьковом за сутки

«Вампир» и четыре «Града» уничтожили под Харьковом за сутки

28 мая 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
ВС РФ за сутки уничтожили боевые машины, автомобили, гаубицы и другую технику. ВСУ потеряли более 280 военных. О ходе наступления группировки войск «Север» рассказали в Минобороны РФ.
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СВО

Подразделения группировки войск «Север» в ходе продвижения вглубь Волчанска для создания санитарной зоны уничтожили четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 «Град» и одну RM-70 Vampire. Также оказались поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», 122-мм гаубица Д-30, 155-мм гаубица М777 американского производства и 155-мм гаубица Caesar французского производства.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в районе Петропавловки и Липцов в Харьковской области, а также отразили пять контратак ВСУ. Погибли и получили ранения до 285 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Белгороде и Белгородском районе на момент написания материала ещё ни разу не объявляли ракетную опасность. Несмотря на это, из-за ударов ВСУ зафиксировали разрушения в Шебекино, Муроме и Вознесеновке Шебекинского округа, а также Совхозном и Безымено Грайворонского округа. Пострадавших нигде нет.

Машина сгорела после взрыва в Белгородской области
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#Александра Склярова#Град#Север#Харьковская область#Санитарная зона#СВО#Вампир
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