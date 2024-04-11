Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. Оттуда противник наносил удары по населённым пунктам Белгородской области.
Кроме того, российские артиллеристы сообщили об уничтожении казармы и склада боеприпасов ВСУ.
Командир батареи с позывным Днепр рассказал, что взводный опорный пункт находился в 3 км от границы: «Там очень часто работает миномётный расчёт противника по нашим населённым пунктам, поэтому было принято решение нанести огневое поражение».
Он также добавил, что уничтожено уже свыше 20 миномётных расчётов и пять артиллерийских орудий ВСУ, из которых обстреливались населённые пункты.