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ВС РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ стреляли по Белгородской области

ВС РФ уничтожили позиции, с которых ВСУ стреляли по Белгородской области

11 апреля 2024, 07:42
Фото: 1MI
Удар по объектам противника наносили расчёты самоходных гаубиц «Мста-С», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Кроме того, российские артиллеристы сообщили об уничтожении казармы и склада боеприпасов ВСУ.

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. Оттуда противник наносил удары по населённым пунктам Белгородской области.

Кроме того, российские артиллеристы сообщили об уничтожении казармы и склада боеприпасов ВСУ.

Командир батареи с позывным Днепр рассказал, что взводный опорный пункт находился в 3 км от границы: «Там очень часто работает миномётный расчёт противника по нашим населённым пунктам, поэтому было принято решение нанести огневое поражение».

Он также добавил, что уничтожено уже свыше 20 миномётных расчётов и пять артиллерийских орудий ВСУ, из которых обстреливались населённые пункты.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Уничтожение боеприпасов#Белгород#Алина Харина#СВО#ВС РФ
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