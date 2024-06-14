ВСУ нанесли ночью массированный удар беспилотниками, но не по Белгородской области

По шесть беспилотников уничтожили в соседних с Белгородской Курской и Воронежской областях. В Курске обломки дронов обнаружили в разных районах города, сообщили в мэрии. В Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотников незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы в Лискинском районе. Пожара не было, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.