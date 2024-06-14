ВСУ нанесли ночью массированный удар беспилотниками, но не по Белгородской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
ВСУ минувшей ночью нанесли массированный удар беспилотниками по регионам РФ. Всего ПВО уничтожила и перехватила 87 БПЛА.
Большую часть беспилотников уничтожили над Ростовской областью — 70. Губернатор Василий Голубев уточнил, что в результате атаки БПЛА было нарушено электроснабжение в одном из районов.
По шесть беспилотников уничтожили в соседних с Белгородской Курской и Воронежской областях. В Курске обломки дронов обнаружили в разных районах города, сообщили в мэрии. В Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотников незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы в Лискинском районе. Пожара не было, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
По два беспилотника уничтожили в Белгородской и Волгоградской областях, ещё один — в Крыму.
Напомним, что утро пятницы в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокругу началось с объявления ракетной опасности.