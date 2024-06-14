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Беспилотники

ВСУ нанесли ночью массированный удар беспилотниками, но не по Белгородской области

14 июня 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

87 беспилотников выпустили ВСУ по регионам России ночью

Больше всего БПЛА перехватили в Ростовской области — 70, сообщает Минобороны РФ. В Белгородской области уничтожили два беспилотника. Также ПВО ночью работала в соседних Воронежской и Курской областях.

ВСУ минувшей ночью нанесли массированный удар беспилотниками по регионам РФ. Всего ПВО уничтожила и перехватила 87 БПЛА.

Большую часть беспилотников уничтожили над Ростовской областью — 70. Губернатор Василий Голубев уточнил, что в результате атаки БПЛА было нарушено электроснабжение в одном из районов.

По шесть беспилотников уничтожили в соседних с Белгородской Курской и Воронежской областях. В Курске обломки дронов обнаружили в разных районах города, сообщили в мэрии. В Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотников незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы в Лискинском районе. Пожара не было, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

По два беспилотника уничтожили в Белгородской и Волгоградской областях, ещё один — в Крыму.

Напомним, что утро пятницы в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокругу началось с объявления ракетной опасности.

Утро в Белгородской области началось со взрывов
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