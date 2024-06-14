Гладков рассказал о главном оружии против информационной войны

Поэтому патриотическая работа с подрастающим поколением должна усиливаться. Так в 2022 году на территории области заработал проект по военно-патриотическому воспитанию «Армата». За 2023 год более 7 тысяч детей поучаствовали в проекте «Армата». Дополнительно создавались смены для девочек и девушек. Изначально таких планов не было.