Гладков рассказал о главном оружии против информационной войны

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
14 июня Вячеслав Гладков выступил с докладом об итогах работы правительства Белгородской области в 2023 году.
Глава региона рассказал о том, что дети, которые растут в Белгородской области, подвергаются агрессивной информационной атаке. «Мы как никто сегодня, находясь на передовой, видим, какую агрессивную и информационную борьбу проводят наши враги, направленную на подрастающие поколения», — объяснил губернатор.
Поэтому патриотическая работа с подрастающим поколением должна усиливаться. Так в 2022 году на территории области заработал проект по военно-патриотическому воспитанию «Армата». За 2023 год более 7 тысяч детей поучаствовали в проекте «Армата». Дополнительно создавались смены для девочек и девушек. Изначально таких планов не было.
«Настолько это было востребовано — и занятие военным делом, и песня у костра, и проживание в палатках, вот эта атмосфера, единение, неподдельная дружба, чувство взаимовыручки. Мне кажется, очень важно это передать детям. Я уверен, что они эту чувство пронесут через всю свою жизнь», — заявил Гладков.