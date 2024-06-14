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Published Сегодня, 12:51

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Гладков рассказал о главном оружии против информационной войны

Гладков рассказал о главном оружии против информационной войны

14 июня 2024, 12:51
Фото: Артем Черненко / bel.ru
Губернатор рассказал об итогах работы военно-патриотического проекта «Армата». За 2023 год в нём поучаствовало более 7 тысяч детей.
Сюжет
Дети

14 июня Вячеслав Гладков выступил с докладом об итогах работы правительства Белгородской области в 2023 году.

Глава региона рассказал о том, что дети, которые растут в Белгородской области, подвергаются агрессивной информационной атаке. «Мы как никто сегодня, находясь на передовой, видим, какую агрессивную и информационную борьбу проводят наши враги, направленную на подрастающие поколения», — объяснил губернатор.

Поэтому патриотическая работа с подрастающим поколением должна усиливаться. Так в 2022 году на территории области заработал проект по военно-патриотическому воспитанию «Армата». За 2023 год более 7 тысяч детей поучаствовали в проекте «Армата». Дополнительно создавались смены для девочек и девушек. Изначально таких планов не было.

«Настолько это было востребовано — и занятие военным делом, и песня у костра, и проживание в палатках, вот эта атмосфера, единение, неподдельная дружба, чувство взаимовыручки. Мне кажется, очень важно это передать детям. Я уверен, что они эту чувство пронесут через всю свою жизнь», — заявил Гладков.
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Правительство#Дети#Патриотизм#Военно-патриотическое воспитание#Информационная война#Отчёт Гладкова за 2023 год
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