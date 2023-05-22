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Проект подростковых лагерей «Армата» в Белгородской области решили расширить

22 мая 2023, 08:13
Планируется, что в этом году на площадках лагерей примут в 3,5 раза больше детей. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, запрос от родителей был очень большим.

Проект подростковых лагерей «Армата» в Белгородской области решили расширить после запросов от родителей. Направление было очень востребовано, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Работать проект будет на семи площадках. В этом году в лагерях примут в 3,5 раза больше детей.

Это те дети, которые занимаются военно-патриотической работой и фактически подготовкой к службе в армии. Они готовятся стать настоящими мужчинами. В 6 часов утра подъем, зарядка, строевая подготовка, тактическая подготовка и многие другие правильные вещи, которые помогут им, когда они уже будут служить в Вооруженных силах РФ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона заявил, что в области постараются сделать смены для девушек. Запрос на это тоже достаточно большой.

Ранее сообщалось, что военные сборы для подростков проведут в четырёх муниципалитетах — в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. Привлечь планировали порядка 5400 человек. В 2022 году в сменах «Арматы» участвовали 2200 подростков. Тогда же организаторы планировали создать отдельные смены для девушек в 2023 году после отклика от родителей.

В мае белгородцы поинтересовались, состоятся ли военно-исторические сборы «Армата» для белгородских школьников, поскольку думали, что их решили отменить. Гладков эту информацию опроверг. Глава региона ответил, что сборы пройдут по плану и их отмены не было.

Военные сборы для подростков проведут в четырёх районах Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школьники#Общество#Армата#Военная подготовка#Лагерь#Подростки
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