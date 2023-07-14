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В Белгородской области формируется вторая смена на сборы «Армата» для девочек

14 июля 2023, 17:54
Фото: 1MI
В настоящий момент участвовать во второй смене готовы порядка 40 девочек, однако нужно собрать ещё около 50, сообщил губернатор.
Сюжет
Дети

Во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова одна из местных жительниц региона поинтересовалась, планируется ли вторая смена военно-исторических сборов «Армата» для девочек. По словам женщины, её дочь узнала о первой смене поздно, но очень хочет туда попасть.

Вторая смена будет, она уже формируется. Собрали уже 40 девчонок. Общая численность должна достигать 90-95 человек. Как только сформируем смену, она начнётся. Обратитесь в министерство по делам молодёжи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сборы проводят в формате палаточного лагеря в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах и в Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах. Отдельная смена для девочек появилась только в 2023 году.

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#Александра Склярова#Сборы#Армата#Девочки#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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