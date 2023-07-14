В Белгородской области формируется вторая смена на сборы «Армата» для девочек

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова одна из местных жительниц региона поинтересовалась, планируется ли вторая смена военно-исторических сборов «Армата» для девочек. По словам женщины, её дочь узнала о первой смене поздно, но очень хочет туда попасть.
Вторая смена будет, она уже формируется. Собрали уже 40 девчонок. Общая численность должна достигать 90-95 человек. Как только сформируем смену, она начнётся. Обратитесь в министерство по делам молодёжи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сборы проводят в формате палаточного лагеря в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах и в Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах. Отдельная смена для девочек появилась только в 2023 году.