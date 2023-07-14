В Белгородской области формируется вторая смена на сборы «Армата» для девочек

Во время вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова одна из местных жительниц региона поинтересовалась, планируется ли вторая смена военно-исторических сборов «Армата» для девочек. По словам женщины, её дочь узнала о первой смене поздно, но очень хочет туда попасть.