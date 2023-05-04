Состоятся ли военно-исторические сборы «Армата» для белгородских школьников?

Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
Вопрос губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил в ходе вечернего прямого эфира. Белгородка рассказала, что у них в школе собирали списки для участия восьмиклассников в военно-исторических сборах «Армата», которые должны были проходить с 11 мая по 1 июня. 12 мальчиков захотели принять участие, но на прошлой неделе всё неожиданно перенесли на летнее время. Точные сроки им не озвучили, а причину отмены никто не знает.
Но Вячеслав Гладков сообщил, что сборы пройдут по плану и их отмены не было.
Знаю, что «Армату» никто не отменял, всё по графику. Занимается этим министр по делам молодёжи Татьяна Киреева, обращайтесь к ней напрямую. Надеюсь, мальчишки после лагеря станут более уверены в себе, получат закалку и навык, которые точно пригодятся им во взрослой жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области