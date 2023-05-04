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Состоятся ли военно-исторические сборы «Армата» для белгородских школьников?

3 мая 2023, 21:05
Фото: 1MI
Жители области подумали, что сборы отменили, однако губернатор эту информацию опроверг.

Вопрос губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступил в ходе вечернего прямого эфира. Белгородка рассказала, что у них в школе собирали списки для участия восьмиклассников в военно-исторических сборах «Армата», которые должны были проходить с 11 мая по 1 июня. 12 мальчиков захотели принять участие, но на прошлой неделе всё неожиданно перенесли на летнее время. Точные сроки им не озвучили, а причину отмены никто не знает.

Но Вячеслав Гладков сообщил, что сборы пройдут по плану и их отмены не было.

Знаю, что «Армату» никто не отменял, всё по графику. Занимается этим министр по делам молодёжи Татьяна Киреева, обращайтесь к ней напрямую. Надеюсь, мальчишки после лагеря станут более уверены в себе, получат закалку и навык, которые точно пригодятся им во взрослой жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Сборы#Школьники#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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