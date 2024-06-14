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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Суд

Дело о ДТП с автобусом, в котором перевозили работников «Мираторга», передали в суд

14 июня 2024, 08:23
Фото: 1MI
Суд

Суд рассмотрит уголовное дело после смертельного ДТП под Белгородом

Авария произошла в октябре прошлого года. Микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса. Подробности рассказывает областная прокуратура.
Сюжет
Авария

31 октября прошлого года 38-летний житель Губкина без водительского удостоверения категории D не справился с управлением микроавтобуса. Транспорт столкнулся со стоявшим на обочине «КамАЗом». В результате ДТП двое пассажиров автобуса скончались на месте, ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «б», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Прокуратура Корочанского района утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Помимо этого, сейчас расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ в отношении индивидуального предпринимателя, который допустил оказание услуг по перевозке пассажиров водителем без соответствующей компетенции.

Напомним, что авария произошла около 06:50. Водитель микроавтобуса вёз работников «Мираторга». Позже выяснилось, что автобус доставлял на рабочую смену сотрудников «СК „Короча“». Транспортировкой занималась специализированная организация-перевозчик. В договоре было прописано «неукоснительное соблюдение правил перевозки, в том числе безопасности дорожного движения», заявили ранее в «Мираторге».

Водитель, по вине которого произошло ДТП, тогда скрылся с места происшествия. Его местонахождение быстро установили.

Также стало известно, что договор с «Мираторгом» заключил 62-летний индивидуальный предприниматель, однако лицензии на осуществление пассажирских перевозок у него не было.

В смертельной аварии под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Авария#Прокуратура#Корочанский район#Мираторг#Суды#Белгород
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