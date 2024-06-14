Дело о ДТП с автобусом, в котором перевозили работников «Мираторга», передали в суд

31 октября прошлого года 38-летний житель Губкина без водительского удостоверения категории D не справился с управлением микроавтобуса. Транспорт столкнулся со стоявшим на обочине «КамАЗом». В результате ДТП двое пассажиров автобуса скончались на месте, ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью.