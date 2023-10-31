Работников «Мираторга», погибших в ДТП, перевозила спецорганизация

В «Мираторге» прокомментировали смертельную аварию с сотрудниками

После выяснения всех обстоятельств случившегося в «Мираторге» примут решение, продолжать ли сотрудничество с перевозчиком. Они также пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.