Работников «Мираторга», погибших в ДТП, перевозила спецорганизация

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Пресс-служба агропромышленного холдинга России «Мираторг» сообщила, что микроавтобус доставлял на рабочую смену сотрудников «СК „Короча“». Авария произошла в 06:50 в районе посёлка Искра Корочанского района.
В ДТП погибли два человека, ещё пять оказались ранены. В компании сообщили, что окажут всю необходимую помощь.
Кроме этого, выяснилось, что перевозкой сотрудников занималась специализированная организация-перевозчик.
Перевозку пассажиров осуществляла специализированная организация-перевозчик, в договоре с которой закреплено неукоснительное соблюдение правил перевозки, в том числе безопасности дорожного движения. По результатам расследования причин ДТП, и выявления уполномоченными органами виновных лиц, компанией будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с перевозчиком.
Сообщили в пресс-службе АПХ «Мираторг»
Напомним, что смертельная авария произошла сегодня, 31 октября. Участок дороги в настоящий момент перекрыт, на месте работает следственно-оперативная группа.