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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В «Мираторге» прокомментировали смертельную аварию с сотрудниками

Работников «Мираторга», погибших в ДТП, перевозила спецорганизация

31 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI

В «Мираторге» прокомментировали смертельную аварию с сотрудниками

После выяснения всех обстоятельств случившегося в «Мираторге» примут решение, продолжать ли сотрудничество с перевозчиком. Они также пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
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Авария

Пресс-служба агропромышленного холдинга России «Мираторг» сообщила, что микроавтобус доставлял на рабочую смену сотрудников «СК „Короча“». Авария произошла в 06:50 в районе посёлка Искра Корочанского района.

В ДТП погибли два человека, ещё пять оказались ранены. В компании сообщили, что окажут всю необходимую помощь.

Кроме этого, выяснилось, что перевозкой сотрудников занималась специализированная организация-перевозчик.

Перевозку пассажиров осуществляла специализированная организация-перевозчик, в договоре с которой закреплено неукоснительное соблюдение правил перевозки, в том числе безопасности дорожного движения. По результатам расследования причин ДТП, и выявления уполномоченными органами виновных лиц, компанией будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве с перевозчиком.
Сообщили в пресс-службе АПХ «Мираторг»

Напомним, что смертельная авария произошла сегодня, 31 октября. Участок дороги в настоящий момент перекрыт, на месте работает следственно-оперативная группа.

В смертельной аварии под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»
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