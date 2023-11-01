Предпринимателя отправили под домашний арест после смертельного ДТП под Белгородом

По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с «Мираторгом» об оказании транспортных услуг, однако лицензии на осуществление пассажирских перевозок у него не было. Также предприниматель допустил к управлению транспортом 38-летнего водителя без необходимой категории вождения. Кроме того, водитель не прошёл предрейсовый техосмотр и медосвидетельствование.