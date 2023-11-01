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Posted Вчера, 20:48

Published Вчера, 20:48

Modified Вчера, 21:04

Updated Вчера, 21:04

Предпринимателя отправили под домашний арест после смертельного ДТП под Белгородом

Предпринимателя отправили под домашний арест после смертельного ДТП под Белгородом

1 ноября 2023, 20:48
Фото: 1MI
31 октября в Белгородской области произошла авария, в которой погибли два человека. Региональный следком предъявил обвинение индивидуальному предпринимателю, который занимался организацией перевозки.
Сюжет
ДТП

По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с «Мираторгом» об оказании транспортных услуг, однако лицензии на осуществление пассажирских перевозок у него не было. Также предприниматель допустил к управлению транспортом 38-летнего водителя без необходимой категории вождения. Кроме того, водитель не прошёл предрейсовый техосмотр и медосвидетельствование.

31 октября на дороге Короча — Губкин водитель нарушил правила ПДД, врезался в стоявший на полосе разгона КаМАЗ. В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли, пятеро пассажиров доставлены в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Вину в предъявленном обвинении фигурант признал. 1 ноября с учётом позиции обвиняемого и активного сотрудничества со следствием ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгород#Алина Харина
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