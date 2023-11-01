Предпринимателя отправили под домашний арест после смертельного ДТП под Белгородом

Posted Вчера, 20:48
Published Вчера, 20:48
Modified Вчера, 21:04
Updated Вчера, 21:04
По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с «Мираторгом» об оказании транспортных услуг, однако лицензии на осуществление пассажирских перевозок у него не было. Также предприниматель допустил к управлению транспортом 38-летнего водителя без необходимой категории вождения. Кроме того, водитель не прошёл предрейсовый техосмотр и медосвидетельствование.
31 октября на дороге Короча — Губкин водитель нарушил правила ПДД, врезался в стоявший на полосе разгона КаМАЗ. В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли, пятеро пассажиров доставлены в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Вину в предъявленном обвинении фигурант признал. 1 ноября с учётом позиции обвиняемого и активного сотрудничества со следствием ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.