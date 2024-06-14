Белгородцы стали свидетелями редкого атмосферного явления

Вечером 13 июня жители Белгорода могли наблюдать серебристые облака в небе. Отмечается, что это атмосферное явление происходит крайне редко. Местным жителям, для того, чтобы увидеть облака, советуют следить за на северной частью неба во время вечерних или утренних сумерек.