Белгородцы стали свидетелями редкого атмосферного явления

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Вечером 13 июня жители Белгорода могли наблюдать серебристые облака в небе. Отмечается, что это атмосферное явление происходит крайне редко. Местным жителям, для того, чтобы увидеть облака, советуют следить за на северной частью неба во время вечерних или утренних сумерек.
Напомним, что в прошлом году жители Белгорода также могли наблюдать серебристые облака.
Считается, что эти облака самые высокие в атмосфере Земли, они крайне разреженные. Их можно увидеть в основном в летние месяцы.