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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Серебристые облака

Белгородцы стали свидетелями редкого атмосферного явления

14 июня 2024, 10:28
Фото: Александр Стадченко / «Вечер тротуарной астрономии в Белгороде»
Серебристые облака
Накануне вечером жители областного центра могли наблюдать в небе серебристые облака. Кадры опубликовали в группе «Вечер тротуарной астрономии в Белгороде».

Вечером 13 июня жители Белгорода могли наблюдать серебристые облака в небе. Отмечается, что это атмосферное явление происходит крайне редко. Местным жителям, для того, чтобы увидеть облака, советуют следить за на северной частью неба во время вечерних или утренних сумерек.

Напомним, что в прошлом году жители Белгорода также могли наблюдать серебристые облака.

Считается, что эти облака самые высокие в атмосфере Земли, они крайне разреженные. Их можно увидеть в основном в летние месяцы.

Серебристые облакаСеребристые облака
Серебристые облака
Фото: Александр Стадченко / «Вечер тротуарной астрономии в Белгороде»
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Небо#Белгород#Атмосферное явление#Серебристые облака
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