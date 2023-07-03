Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:39

Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Изображение материала

В Белгороде заметили светящиеся облака: фото

3 июля 2023, 19:39
Фото: группа ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Серебристые облака — редкое атмосферное явление. Их можно увидеть прямо сейчас на северной части горизонта.

Этим вечером жители Белгорода могут наблюдать достаточно редкое атмосферное явление — серебристые облака. Они также известны как мезосферные или ночные светящиеся облака.

Такие облака считаются самыми высокими в атмосфере Земли, они крайне разреженные. Их можно увидеть в летние месяцы сразу после заката или перед восходом солнца: в глубоких сумерках. На фоне зари серебристые облака видны светлыми, будто светящимися, в отличие от обычных.

Этим вечером, 3 июля, жителям Белгорода повезло — они могут увидеть серебристые облака вживую. Для этого достаточно посмотреть на северную часть горизонта. Наводкой поделились в группе ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

Фото: группа ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Белгородцев предупреждают об опасном агрометеорологическом явлении
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небеБелгородцы стали свидетелями уникального природного явления
#Артем Черненко#Город#Новости Белгорода#Белгород#Небо#Атмосферное явление
Подпишитесь
Павлова, Сергачёв и Бондаренко досрочно уйдут из белгородской облдумы
Сегодня, 15:46
При повторном обстреле Кукуевки в Белгородской области пострадало два дома
Сегодня, 14:59
В Белгородской области отменили большой праздник
Сегодня, 17:52
Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было
Сегодня, 11:27
В число городов — героев СВО предложили включить Шебекино
Сегодня, 14:30