В Белгороде заметили светящиеся облака: фото

Такие облака считаются самыми высокими в атмосфере Земли, они крайне разреженные. Их можно увидеть в летние месяцы сразу после заката или перед восходом солнца: в глубоких сумерках. На фоне зари серебристые облака видны светлыми, будто светящимися, в отличие от обычных.