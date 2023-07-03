В Белгороде заметили светящиеся облака: фото

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Этим вечером жители Белгорода могут наблюдать достаточно редкое атмосферное явление — серебристые облака. Они также известны как мезосферные или ночные светящиеся облака.
Такие облака считаются самыми высокими в атмосфере Земли, они крайне разреженные. Их можно увидеть в летние месяцы сразу после заката или перед восходом солнца: в глубоких сумерках. На фоне зари серебристые облака видны светлыми, будто светящимися, в отличие от обычных.
Этим вечером, 3 июля, жителям Белгорода повезло — они могут увидеть серебристые облака вживую. Для этого достаточно посмотреть на северную часть горизонта. Наводкой поделились в группе ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».