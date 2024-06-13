В каком месяце лучше всего отправиться в отпуск, чтобы не потерять выгоду?

В этом году такими выгодными месяцами будут июль и октябрь. В августе на один рабочий день меньше, но это не так страшно. В апреле, сентябре, ноябре и декабре ещё на один меньше, однако потерять ощутимо много денег не получится. В январе, феврале, марте, мае и июне лучше не рисковать, потому что денег получить придётся намного меньше, т. к. там достаточно выходных дней.