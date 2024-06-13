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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Отпуск

В каком месяце лучше всего отправиться в отпуск, чтобы не потерять выгоду?

13 июня 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Отпуск

Белгородцам рассказали, когда уходить в отпуск выгоднее всего

После тяжёлых рабочих дней так и хочется отправиться в отпуск. Но выгоду терять не хочется. В разные месяцы размер отпускных тоже разный. Июль или октябрь идеальны для того, чтобы получить хорошие отпускные, а если хочется просто отдохнуть, то лучше выбрать май или январь. Там выходных больше.

Лето и отпуск слова практически неотделимые. Кто-то отдыхает на море, кто-то в горах, а кто-то встречается с родственниками и друзьями. Вариантов — куча. А что с работой делать? Просто правильно взять отпуск.

Когда отпуск выгоднее?

А тут сперва нужно ответить на другой вопрос. Что важнее во время отпуска будет — только отдых или и отпускные маленькие не получить?

Если хочется уйти отдыхать с нормальными отпускными, то лучше всего выбрать тот месяц, когда количество рабочих дней больше (22 или 23 дня), а праздников — меньше. Так, выплата за месяц не пойдёт в «убыток».

В этом году такими выгодными месяцами будут июль и октябрь. В августе на один рабочий день меньше, но это не так страшно. В апреле, сентябре, ноябре и декабре ещё на один меньше, однако потерять ощутимо много денег не получится. В январе, феврале, марте, мае и июне лучше не рисковать, потому что денег получить придётся намного меньше, т. к. там достаточно выходных дней.

Поэтому при выборе времени отпуска лучше поглядывать в производственный календарь. В 2024 году, кроме обычных выходных, остались нерабочими только дни с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря. Всё остальное уже «отгуляли».

Если же просто хочется отдохнуть побольше и отпускные не вызывают беспокойств или не так сильно интересуют, как сам отпуск, то тогда наилучшим выбором станут май и январь. Но и тут есть хитрость. Внести праздничные дни мая и января в список выделенных на отпуск не получится. Так что ещё пару деньков возможно уберечь на последующие отпуска.

Как считаются отпускные?

Разница между зарплатой и отпускными — в их расчёте. Если заработная плата выдаётся только за отработанные дни, то последние — за календарные. Итак, получается, что среднедневной заработок сотрудника умножают на все дни отпуска. Как самому узнать, сколько приблизительно выплатят?

Берём размер зарплаты, далее делим его на 29,3. Эта дробь обозначает среднее число дней в одном месяце. А теперь получившееся число нужно умножить на количество дней, в которые будете отдыхать.

Например, возьмём размер заработной платы 60 тыс. руб в месяц. Тогда 60 000 нужно поделить на 29,3. Получается примерно 2 047,78. Теперь умножаем это число на количество дней в отпуске. Возьмём для примера 14 дней. Значит, 2 047,78 умножаем на 14. Получается 28 668,93 рубля.

Так, а где любят отдыхать белгородцы? Журналистка Бел.Ру провела опрос и узнала, что большинство любит отдыхать именно дома, а вот за границу, как оказалось по итогу, собралось только 5% опрошенных.

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