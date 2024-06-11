На Мальдивы за полмиллиона? Где предпочитают отдыхать белгородцы этим летом

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Половина россиян не планируют никуда ехать в отпуск этим летом и будут отдыхать дома, ещё почти треть сказали, что поедут на дачу, 14% поедут в другой город или село, 11% планируют отдохнуть на Черноморском побережье, сообщает ВЦИОМ. Редакция Бел.Ру решила поинтересоваться у читателей, что они будут делать этим летом.
На момент публикации материала в опросе приняли участие 2486 человек. Большинство читателей Бел.Ру ответили, что этим летом будут отдыхать дома. Такой вариант выбрали 39% респондентов (976).
Почти 21% опрошенных будут отдыхать на Черноморском побережье (515). Ещё 15% читателей дать ответ затруднились (379 человек), а 14% (358 респондентов) сказали, что поедут летом в другой город или село. Почти 6% читателей этим летом поедут на дачу, а около 5% — за границу.
О предпочтениях белгородцев в плане отдыха этим летом журналистам Бел.Ру рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко. Он отметил, что в плане отпусков лето 2024 года у белгородцев началось очень активно. Большой популярностью пользуются такие направления как Турция, Египет, Куба и ОАЭ.
Прежде всего, повышенный интерес белгородцев отмечается к отдыху на Эгейском побережье Турции — в Мармарисе, Бодруме, Фетхие. Однако стоит отметить и рост спроса на необычные направления — Бахрейн, Катар, Китай, Индонезия. По сравнению с прошлым годом спрос на нетривиальные направления вырос. А некоторые направления, как Катар, и вовсе в минувшие годы не были востребованы, тогда как в этом году весьма заинтересовали туристов.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что велик спрос на отдых и в России. В топе интереса у белгородцев — Анапа, Геленджик и Сочи.
Спрос на данные направления настолько большой, что на июль, август мест в большинстве популярных отелей уже нет. Очень выиграли те, кто приобрёл путевки по России заранее — зимой и весной. Крым и Абхазия интересны туристам в этом году в меньшей степени, хотя в прошлом году спрос был достаточно высок.
Вадим Коломытченко
По словам специалиста, высокий спрос туристов на новые зарубежные направления связан, прежде всего, со стоимостью туров. Белгородцы стараются выбрать интересные направления, где тёплое море, вкусная еда, но при этом не слишком завышены цены.
Зачастую Таиланд или Китай стоят дешевле, чем традиционно популярные Турция или Египет. В связи с этим спрос на такие направления растёт, даже если погодные условия могут быть нестабильными. В Таиланде, к примеру, могут быть дожди, а в ОАЭ — жара. Эти факторы стали менее важными при выборе направления отдыха.
Вадим Коломытченко
С отдыхом по России всё проще — люди выбирают доступные, качественные отели на проверенных курортах. При выборе учитывается цена, уровень цен, типы питания.
В целом эксперт отметил, что картина интересов у белгородцев по зарубежным направлениям изменилась. Точнее — классические летние направления, такие как Турция, Египет, ОАЭ, Куба по-прежнему остаются в тренде запросов, но к ним добавились и нестандартные варианты стран.
По России курорты, пользовавшиеся популярностью в прошлом году, популярны и в этом. Чуть ниже спрос стал на Крым.
Если не говорить о пляжных направлениях, выросли запросы на экскурсионные туры по «Золотому кольцу России», увеличились запросы на отдых в Калининграде и на Камчатке.
Вадим Коломытченко
Что касается стоимости, из расчёта на семью из трёх человек цены существенно разнятся. Так, недельный отдых в Сочи (без перелёта) обойдётся от 80 тысяч рублей, в Анапе — от 70 тысяч рублей, в Геленджике — от 55 тысяч рублей. Отдых по «Золотому кольцу России» — от 100 тысяч рублей, туры на Байкал — от 200 тысяч рублей, Камчатка — от 400 тысяч рублей.
По зарубежным направлениям: отдых в ОАЭ — от 150 тысяч рублей, Египет — от 200 тысяч рублей, Таиланд — от 230 тысяч рублей, Турция — от 150 тысяч рублей, Куба — от 300 тысяч рублей, Китай — от 300 тысяч рублей, Катар — от 250 тысяч рублей, Венесуэла — от 330 тысяч рублей, а Мальдивы — от 500 тысяч рублей.