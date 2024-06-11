На Мальдивы за полмиллиона? Где предпочитают отдыхать белгородцы этим летом

Что касается стоимости, из расчёта на семью из трёх человек цены существенно разнятся. Так, недельный отдых в Сочи (без перелёта) обойдётся от 80 тысяч рублей, в Анапе — от 70 тысяч рублей, в Геленджике — от 55 тысяч рублей. Отдых по «Золотому кольцу России» — от 100 тысяч рублей, туры на Байкал — от 200 тысяч рублей, Камчатка — от 400 тысяч рублей.