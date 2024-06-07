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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Москва

Спрос на отпуск в столице возрос: во сколько обойдётся двухдневный отдых в Москве?

7 июня 2024, 09:44
Фото: 1MI
Москва

Россияне стали чаще для отдыха выбирать Москву

За год столицу России посетили примерно 24,5 млн туристов: последний раз такой показатель фиксировали в 2019 году — до коронавирусной пандемии. При этом за рубеж россияне стали ездить вдвое меньше, сообщают «Новые известия».
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Отдых

По данным исследования Росстата, туристы чаще всего при поездке в Москву захватывали и другие города — такой возможностью воспользовались 66% отдыхающих. Чаще всего дополнительными остановками оказывались Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владимирская, Тульская, Нижегородская области, а также Республика Татарстан.

Всего россияне стали на 30% чаще ездить на отдых внутри страны.

При этом многие жители страны отметили, что спустя годы их финансовые возможности перестали им позволять ездить куда-либо отдыхать. Например, 46% россиян вообще никуда не поедут, поскольку денег на это нет. Оставшиеся 29% выбрали для отдыха дачу, а 13% и 12% уедут за границу и на Чёрное море соответственно.

Журналисты «Новых известий» выяснили, в какую сумму россиянам обойдётся добраться до Москвы. Так, если ехать на машине по платной трассе «М-11» из Санкт-Петербурга, в будние дни стоимость составит 3700 рублей, в выходные — 4100. На бензин уйдёт ещё около тысячи рублей. Двухдневное проживание в апартаментах с двуспальной кроватью обошлось в 14 тысяч рублей, а экскурсии и рестораны — ещё примерно в 30 тысяч рублей.

Те же, кто воспользуется экономвариантом, потратят чуть меньше. Например, путь из Костромы в Москву на поезде стоил 4600 за двоих, а вся поездка на пару дней, учитывая проживание, питание и экскурсии, обошлась бы примерно в 15 тысяч рублей.

Таким образом, первая пара потратила на отдых примерно 0,78 средней зарплаты петербуржцев, а вторая — около 0,33 средней зарплаты жителя Костромы.

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