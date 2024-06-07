Спрос на отпуск в столице возрос: во сколько обойдётся двухдневный отдых в Москве?

Журналисты «Новых известий» выяснили, в какую сумму россиянам обойдётся добраться до Москвы. Так, если ехать на машине по платной трассе «М-11» из Санкт-Петербурга, в будние дни стоимость составит 3700 рублей, в выходные — 4100. На бензин уйдёт ещё около тысячи рублей. Двухдневное проживание в апартаментах с двуспальной кроватью обошлось в 14 тысяч рублей, а экскурсии и рестораны — ещё примерно в 30 тысяч рублей.