Взять наличку и помнить о дресс-коде: что нужно знать об отдыхе в Дагестане?

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Дагестане наблюдается рост туризма. В 2023-м республику посетило 1,75 млн человек, а предварительные данные указывают на то, что этот тренд будет продолжаться и в 2024 году. Как сделать так, чтобы поездка в Дагестан прошла без проблем, разбирались «Новые известия».
Одна из проблем, с которой сталкиваются туристы в Дагестане, — это качество воды. Очистные сооружения в городах республики не справляются плохо, но планы строительства новых очистных уже есть. Однако, пока они не реализованы, рекомендуется пить только бутилированную воду и использовать фильтры для очистки воды из других источников.
Другая проблема, с которой могут столкнуться туристы в Дагестане, — неожиданное отключение электричества. Устаревшие энергосети не могут обеспечить нужную нагрузку, и это приводит к отключениям света и даже водоснабжения. Поэтому рекомендуется брать с собой запасные аккумуляторы для зарядки гаджетов, свечи и зажигалку.
Также стоит учесть, что в Дагестане наличные деньги всё ещё являются основным средством оплаты. Во многих местах без наличных просто ничего не купить.
Важно также учитывать дресс-код. В Дагестане сильны исламские традиции, и хотя никто не требует от туристов полного соответствия им, рекомендуется избегать открытой и вызывающей одежды.
Несмотря на некоторые неудобства, Дагестан предлагает множество позитивных моментов для туристов. Удивительные природные пейзажи, гостеприимные местные жители и вкусная еда — всё это делает поездку в Дагестан незабываемой. Главное — соблюдать перечисленные выше простые правила.