Взять наличку и помнить о дресс-коде: что нужно знать об отдыхе в Дагестане?

Одна из проблем, с которой сталкиваются туристы в Дагестане, — это качество воды. Очистные сооружения в городах республики не справляются плохо, но планы строительства новых очистных уже есть. Однако, пока они не реализованы, рекомендуется пить только бутилированную воду и использовать фильтры для очистки воды из других источников.