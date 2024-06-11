Нет приказа — нет выплат? Гладков ответил белгородцам, оставшимся без имущества

У лишившихся имущества белгородцев не приняли заявление на выплаты

Жительница региона, которая полностью потеряла своё имущество из-за обстрелов, не смогла подать заявление на дополнительные выплаты. Во время вечернего эфира Вячеслав Гладков назвал этот случай «недостатком в работе управления соцзащиты».