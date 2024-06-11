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Выплаты

Нет приказа — нет выплат? Гладков ответил белгородцам, оставшимся без имущества

11 июня 2024, 10:07
Фото: 1MI
Выплаты

У лишившихся имущества белгородцев не приняли заявление на выплаты

Жительница региона, которая полностью потеряла своё имущество из-за обстрелов, не смогла подать заявление на дополнительные выплаты. Во время вечернего эфира Вячеслав Гладков назвал этот случай «недостатком в работе управления соцзащиты».

Женщина из Шебекинского горокруга хотела подать документы на дополнительные выплаты, так как полностью потеряла имущество из-за атак ВСУ. В управлении социальной защиты населения не смогли принять заявление, сославшись на отсутствие приказа.

Губернатор назвал этот случай «недостатком в работе управления соцзащиты» и сделал замечание министру социальной защиты населения и труда Елене Батановой.

Со слов Вячеслава Гладкова, выплаты за полностью утраченное имущество начнутся в ближайшее время. Для получения дополнительных 50 тысяч рублей необходимо подать заявление.

Напомним, в апреле министр соцзащиты Елена Батанова рассказала, что при утрате имущества жители Белгорода, Белгородского, Краснояружского районов и Шебекинского и Валуйского округов смогут получить дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить
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#Евгения Литовченко#Общество#Белгородская область#Имущество#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг
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