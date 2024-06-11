Нет приказа — нет выплат? Гладков ответил белгородцам, оставшимся без имущества

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Женщина из Шебекинского горокруга хотела подать документы на дополнительные выплаты, так как полностью потеряла имущество из-за атак ВСУ. В управлении социальной защиты населения не смогли принять заявление, сославшись на отсутствие приказа.
Губернатор назвал этот случай «недостатком в работе управления соцзащиты» и сделал замечание министру социальной защиты населения и труда Елене Батановой.
Со слов Вячеслава Гладкова, выплаты за полностью утраченное имущество начнутся в ближайшее время. Для получения дополнительных 50 тысяч рублей необходимо подать заявление.
Напомним, в апреле министр соцзащиты Елена Батанова рассказала, что при утрате имущества жители Белгорода, Белгородского, Краснояружского районов и Шебекинского и Валуйского округов смогут получить дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей.