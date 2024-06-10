Белгородские врачи получат дополнительно с 1 июля 50 тысяч рублей в месяц: кто именно

На оперсовещании Вячеслав Гладков уточнил, сколько врачей выходит из декрета раньше окончания отпуска. Министр здравоохранения Андрей Иконников ответил, что это порядка 10-15% — около 3 тыс. человек. При этом им положена выплата в месяц в размере 35 тыс. рублей.