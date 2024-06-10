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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Вышедшим досрочно из отпуска белгородским врачам в декрете увеличат выплату

Белгородские врачи получат дополнительно с 1 июля 50 тысяч рублей в месяц: кто именно

10 июня 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney

Вышедшим досрочно из отпуска белгородским врачам в декрете увеличат выплату

Такую меру во время оперсовещания предложил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На оперсовещании Вячеслав Гладков уточнил, сколько врачей выходит из декрета раньше окончания отпуска. Министр здравоохранения Андрей Иконников ответил, что это порядка 10-15% — около 3 тыс. человек. При этом им положена выплата в месяц в размере 35 тыс. рублей.

«Моё предложение, точнее поручение: с 1 июля мы повышаем выплату по данной категории на 50%. Готовьте нормативно-правовые акты. По источнику — давайте определимся», — сообщил Гладков.

Министр Андрей Иконников пока не готов ответить, будет ли мера результативной. Глава региона поручил отследить динамику. Цель — удержать врачей и медперсонал в Белгородской области.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Врачи#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Медперсонал#Источник#Декрет#Министр здравоохранения#Оперсовещание#Результативность
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