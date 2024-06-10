Белгородские врачи получат дополнительно с 1 июля 50 тысяч рублей в месяц: кто именно

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
На оперсовещании Вячеслав Гладков уточнил, сколько врачей выходит из декрета раньше окончания отпуска. Министр здравоохранения Андрей Иконников ответил, что это порядка 10-15% — около 3 тыс. человек. При этом им положена выплата в месяц в размере 35 тыс. рублей.
«Моё предложение, точнее поручение: с 1 июля мы повышаем выплату по данной категории на 50%. Готовьте нормативно-правовые акты. По источнику — давайте определимся», — сообщил Гладков.
Министр Андрей Иконников пока не готов ответить, будет ли мера результативной. Глава региона поручил отследить динамику. Цель — удержать врачей и медперсонал в Белгородской области.