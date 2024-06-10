Пострадавшим от обстрелов белгородцам выплатили компенсации на 379 млн рублей

За полгода 2024 года уже насчитывается 137 белгородцев, которые получили средний и тяжёлый ущерб здоровью, среди которых 20 детей. Всем пострадавшим полагаются денежные выплаты. Также они полагаются родственникам ещё 25 человек. За 6 месяцев сумма компенсаций составила почти 380 миллионов рублей.

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