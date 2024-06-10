Пострадавшим от обстрелов белгородцам выплатили компенсации на 379 млн рублей

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Согласно докладу министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в Белгородской области выявлено 1087 пострадавших среди мирного населения за период СВО. Среди них 93 ребёнка. Только за полгода 2024 года количество раненых белгородцев составило 609 человек. Это 42 ребёнка и 567 взрослых.
В 2024 году пострадавшие белгородцы получили выплат на общую сумму в 379 млн рублей. Это 137 граждан — 117 взрослых и 20 детей, получивших средний и тяжкий вред здоровью, а также родственники 25 погибших человек.
Если брать статистику полученных белгородцами травм и повреждений в категории тяжёлой и средней степени тяжести, то получается следующее. Среди детей 40% ранений приходится на голову, 20% — на грудную клетку, ещё 20% — на таз и более половины, 55%, — на руки и ноги.
По взрослым. Ранения головы — это 26% от всех учтённых травм, грудная клетка — 28%, таз — 8%, шея — 60%, конечности — 9%, брюшная полость — 9%, ампутация — 6%.
Также на оперсовещании предложили создать программу реабилитации для пострадавших при обстрелах Белгородской области. В ближайшее время по этому поводу организуют собрания, а до начала июля планируют сформировать план возможных предложений помощи в реабилитации.
«К сожалению, и сегодня продолжает эта численность расти [пострадавших при атаках ВСУ]. Для более системного оказания помощи мы, наверное, всё-таки должны сделать отдельную программу по реабилитации граждан. До июля план предложения нужно будет сформировать», — подытожил губернатор.
Также на собрании рассказали о нехватке в сфере здравоохранения специалистов и средних медицинских работников. Сократить дефицит предполагают с помощью молодых специалистов, обучающихся по контракту целевого направления и создания благоприятных условий для удержанию уже имеющихся медработников.