В результате атаки ВСУ погибла белгородка, а директору цемзавода вынесли приговор

Суд приговорил Андросова к семи годам условно. Теперь ему придётся на протяжении семи лет каждый месяц отмечаться в инспекции. Экс-депутату запрещено менять место жительства без уведомления органов. Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, Андросову запретили занимать на протяжении трёх лет руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.