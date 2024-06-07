В результате атаки ВСУ погибла белгородка, а директору цемзавода вынесли приговор

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В пятницу, 7 июня, дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину с мирными жителями. Случилось это в Валуйском горокруге. Во время атаки в авто находились муж, жена и их взрослая дочь.
Погибла дочь, она скончалась до приезда скорой. Супруги с различными травмами попали в больницу.
У мужчины осколочные ранения и перелом ног, у женщины — осколочные ранения на лице и груди.
Сегодня Октябрьский районный суд озвучил приговор по делу бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова. Он признан виновным по статье за дачу взятки (291 УК РФ).
Суд приговорил Андросова к семи годам условно. Теперь ему придётся на протяжении семи лет каждый месяц отмечаться в инспекции. Экс-депутату запрещено менять место жительства без уведомления органов. Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, Андросову запретили занимать на протяжении трёх лет руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Что касается руководителя регионального отделения ЦЛАТИ Елены Алёниной, её признали виновной в посредничестве при даче взятки. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
В Бел.Ру один из пользователей прислал сообщение о том, что в подъезде дома на улице Лермонтова, 33а в областном центре якобы нашли предмет, который внешне похож на гранату.
Также сообщалось, что на место якобы выезжали сотрудники МЧС — оцепили дом и изъяли устройство.
Журналист обратилась за комментарием в региональное МЧС. В ведомстве сообщили, что вызов на этот адрес не поступал, взрывотехники также не выезжали.