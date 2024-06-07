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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В результате атаки ВСУ погибла белгородка, а директору цемзавода вынесли приговор

В результате атаки ВСУ погибла белгородка, а директору цемзавода вынесли приговор

7 июня 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 7 июня, во время атаки дрона-камикадзе ВСУ погибла мирная жительница. Октябрьский райсуд вынес приговор гендиректору цемзавода, а в МЧС опровергли очередной фейк. Подробнее — в итогах дня.

От атаки ВСУ погибла женщина

В пятницу, 7 июня, дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину с мирными жителями. Случилось это в Валуйском горокруге. Во время атаки в авто находились муж, жена и их взрослая дочь.

Погибла дочь, она скончалась до приезда скорой. Супруги с различными травмами попали в больницу.

У мужчины осколочные ранения и перелом ног, у женщины — осколочные ранения на лице и груди.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
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Приговор директору цемзавода

Сегодня Октябрьский районный суд озвучил приговор по делу бывшего гендиректора цемзавода и экс-депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова. Он признан виновным по статье за дачу взятки (291 УК РФ).

Суд приговорил Андросова к семи годам условно. Теперь ему придётся на протяжении семи лет каждый месяц отмечаться в инспекции. Экс-депутату запрещено менять место жительства без уведомления органов. Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, Андросову запретили занимать на протяжении трёх лет руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Что касается руководителя регионального отделения ЦЛАТИ Елены Алёниной, её признали виновной в посредничестве при даче взятки. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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«Боевая граната» в подъезде?

В Бел.Ру один из пользователей прислал сообщение о том, что в подъезде дома на улице Лермонтова, 33а в областном центре якобы нашли предмет, который внешне похож на гранату.

Также сообщалось, что на место якобы выезжали сотрудники МЧС — оцепили дом и изъяли устройство.

Журналист обратилась за комментарием в региональное МЧС. В ведомстве сообщили, что вызов на этот адрес не поступал, взрывотехники также не выезжали.

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