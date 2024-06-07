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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде

Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде

7 июня 2024, 13:03
Фото: 1MI
В Сети распространяется фото и сообщение о том, что якобы в одном из подъездов многоэтажки в областном центре нашли объект, который внешне похож на боевую гранату. Журналисты Бел.Ру обратились в региональное управление МЧС за комментарием.
Сюжет
МЧС

В редакцию Бел.Ру один из пользователей прислал сообщение о том, что в подъезде дома №33а на улице Лермонтова в Белгороде якобы нашли объект, который внешне похож на боевую гранату.

В письме также было указано, что якобы сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов, оцепили дом и изъяли взрывное устройство. А правоохранительные органы пообещали провести проверку по факту незаконного оборота оружия в Белгородской области.

Журналисты Бел.Ру обратились в региональное управление МЧС за комментарием. В ведомстве отметили, что вызов на этот адрес не поступал, взрывотехники не выезжали.

Также мы попытались связаться с представителями регионального управления Росгвардии, но на момент публикации материала ответ не последовал.

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