Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде

В Сети распространяется фото и сообщение о том, что якобы в одном из подъездов многоэтажки в областном центре нашли объект, который внешне похож на боевую гранату. Журналисты Бел.Ру обратились в региональное управление МЧС за комментарием.

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