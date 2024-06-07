Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В редакцию Бел.Ру один из пользователей прислал сообщение о том, что в подъезде дома №33а на улице Лермонтова в Белгороде якобы нашли объект, который внешне похож на боевую гранату.
В письме также было указано, что якобы сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов, оцепили дом и изъяли взрывное устройство. А правоохранительные органы пообещали провести проверку по факту незаконного оборота оружия в Белгородской области.
Журналисты Бел.Ру обратились в региональное управление МЧС за комментарием. В ведомстве отметили, что вызов на этот адрес не поступал, взрывотехники не выезжали.
Также мы попытались связаться с представителями регионального управления Росгвардии, но на момент публикации материала ответ не последовал.