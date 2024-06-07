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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Пропавшую ещё в конце 2023 года белгородку нашли погибшей

Пропавшую ещё в конце 2023 года белгородку нашли погибшей

7 июня 2024, 10:04
Фото: 1MI
Жительница приграничья перестала выходить на связь с 11 декабря. 7 июня стало известно, что женщина погибла, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

В декабре 2023 года поисковый отряд сообщил об исчезновении 57-летней жительницы хутора Бондаренков Шебекинского горокруга. На связь она перестала выходить с одиннадцатого числа.

Уже 7 июня стало известно, что женщину нашли погибшей. Обстоятельства смерти не уточняются.

Ранее трагедия произошла в Корочанском районе. Там из водоёма достали тело мужчины. Обнаружили его в месте, не предназначенном для купания.

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#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Гибель#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек#Приграничье#Шебекинский горокруг
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