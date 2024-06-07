Пропавшую ещё в конце 2023 года белгородку нашли погибшей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В декабре 2023 года поисковый отряд сообщил об исчезновении 57-летней жительницы хутора Бондаренков Шебекинского горокруга. На связь она перестала выходить с одиннадцатого числа.
Уже 7 июня стало известно, что женщину нашли погибшей. Обстоятельства смерти не уточняются.
Ранее трагедия произошла в Корочанском районе. Там из водоёма достали тело мужчины. Обнаружили его в месте, не предназначенном для купания.