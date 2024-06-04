В МЧС сообщили о первом утонувшем с начала лета в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:31
В первой половине дня 3 июня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии, которое случилось на пруду в селе Жигайловка Корочанского района. Водолазы поисково-спасательной службы достали из водоёма тело мужчины.
Труп нашли в месте, не предназначенном для купания. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
К работе привлекли пять человек и три единицы техники, в том числе двух человек и одну единицу техники от МЧС.