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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Белгородской области достали тело мужчины из пруда

В МЧС сообщили о первом утонувшем с начала лета в Белгородской области

4 июня 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области достали тело мужчины из пруда

В селе Жигайловка Корочанского района водолазы достали тело мужчины из пруда. Известно, что труп нашли в месте, не предназначенном для купания, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

В первой половине дня 3 июня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии, которое случилось на пруду в селе Жигайловка Корочанского района. Водолазы поисково-спасательной службы достали из водоёма тело мужчины.

Труп нашли в месте, не предназначенном для купания. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

К работе привлекли пять человек и три единицы техники, в том числе двух человек и одну единицу техники от МЧС.

Из пруда под Белгородом достали тело мужчины
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