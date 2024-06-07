«Еврологистик» получил 14 исков по 100 тысяч рублей от белгородского оператора по ТКО

Согласно онлайн-картотеке арбитражных дел, ЦЭБ подал несколько исков к ООО «Еврологистик». Только несколько в данном случае — это 14 заявлений. Все иски от Центра экологической безопасности атированы одним днём — 3 июня. Арбитражный суд их принял в работу через два дня после подачи. Поэтому 5 июня в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям» появился весь список.