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Суд

«Еврологистик» получил 14 исков по 100 тысяч рублей от белгородского оператора по ТКО

7 июня 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Суд
Центр экологической безопасности подал 14 исков к ООО «Еврологистик» по неисполнению или ненадлежащем исполнению обязательств по оказанию услуг, причиной чего могут быть проблемы с вывозом ТКО, на которые жалуются белгородцы. Однако основные детали пока неизвестны. Сумма всех 14 исков — 1,4 млн.

Согласно онлайн-картотеке арбитражных дел, ЦЭБ подал несколько исков к ООО «Еврологистик». Только несколько в данном случае — это 14 заявлений. Все иски от Центра экологической безопасности атированы одним днём — 3 июня. Арбитражный суд их принял в работу через два дня после подачи. Поэтому 5 июня в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям» появился весь список.

Иски ЦЭБа к «Еврологистик»Иски ЦЭБа к «Еврологистик»
Иски ЦЭБа к «Еврологистик»
Фото: Картотека арбитражных дел

На данный момент все детали неизвестны, но материалы по делу обозначены, как категория «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг». Причём установленная сумма исков составляет 100 тысяч рублей. Итого — 1,4 миллиона рублей.

С большой вероятностью, причина обращения ЦЭБа в суд связана с проблемами вывоза ТКО, на что жалуются белгородцы, которые недовольны задержками. На одном из оперсовещаний правительства Белгородской области говорилось, что количество жалоб уже исчисляется тысячами.

Однако на тот момент, как рассказали, причиной является сломанная техника ООО «Еврологистик». К тому же сами работники компании несколько раз отказывались работать в приграничных районах из-за возможности атаки ВСУ с помощью БПЛА.

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