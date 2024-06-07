«Еврологистик» получил 14 исков по 100 тысяч рублей от белгородского оператора по ТКО

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Согласно онлайн-картотеке арбитражных дел, ЦЭБ подал несколько исков к ООО «Еврологистик». Только несколько в данном случае — это 14 заявлений. Все иски от Центра экологической безопасности атированы одним днём — 3 июня. Арбитражный суд их принял в работу через два дня после подачи. Поэтому 5 июня в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям» появился весь список.
На данный момент все детали неизвестны, но материалы по делу обозначены, как категория «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг». Причём установленная сумма исков составляет 100 тысяч рублей. Итого — 1,4 миллиона рублей.
С большой вероятностью, причина обращения ЦЭБа в суд связана с проблемами вывоза ТКО, на что жалуются белгородцы, которые недовольны задержками. На одном из оперсовещаний правительства Белгородской области говорилось, что количество жалоб уже исчисляется тысячами.
Однако на тот момент, как рассказали, причиной является сломанная техника ООО «Еврологистик». К тому же сами работники компании несколько раз отказывались работать в приграничных районах из-за возможности атаки ВСУ с помощью БПЛА.