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«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа 257,5 млн рублей долга

Вчера, 14:46
Фото: Bel.ru
Компания требует выплатить задолженности по нескольким договорам, следует из определения арбитражного суда Белгородской области.

ООО «Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа 257,5 млн рублей долгов. Долги накопились по договорам от 2018 года, с 1 января 2019 по 30 июня 2022 года.

Судебное заседание проходило 19 сентября. Ранее компания «Еврологистик» также просила отсрочить уплату госпошлины. Суд требования удовлетворил. Организация зарегистрирована в Северном Белгородского района в 2014 году.

Сам ЦЭБ подал в суд на губкинский «Флагман». Центр экологической безопасности требует возместить 298,2 млн рублей неосновательного обогащения.

«Экотранс» отсудил у ЦЭБа 222,5 млн рублей долга по договорам.

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#ЦЭБ#Еврологистик#Арбитражный суд#ТКО#Договоры
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