«Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа 257,5 млн рублей долга

ООО «Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа 257,5 млн рублей долгов. Долги накопились по договорам от 2018 года, с 1 января 2019 по 30 июня 2022 года.
Судебное заседание проходило 19 сентября. Ранее компания «Еврологистик» также просила отсрочить уплату госпошлины. Суд требования удовлетворил. Организация зарегистрирована в Северном Белгородского района в 2014 году.
Сам ЦЭБ подал в суд на губкинский «Флагман». Центр экологической безопасности требует возместить 298,2 млн рублей неосновательного обогащения.
«Экотранс» отсудил у ЦЭБа 222,5 млн рублей долга по договорам.