Дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне частного дома под Белгородом

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
ВСУ атаковали дроном-камикадзе частный дом. Происшествие случилось в Малиновке Белгородского района.
Дрон застрял в окне и не взорвался. Дом опечатали, территорию оцепили.
Известно, что в момент атаки в доме никого не было. Угрозы соседям нет: ближайшие дома находятся на безопасном расстоянии.
На месте работают специалисты по обезвреживанию взрывного устройства.
Напомним, что вечером 7 июня в результате атаки ВСУ также пострадал мирный житель в Борисовском районе. По его машине ударили дроном. У пострадавшего — черепно-мозговая травма и контузия, от госпитализации он отказался.