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Posted Сегодня, 20:03

Published Сегодня, 20:03

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

ВСУ атаковали дроном дом белгородцев

Дрон-камикадзе ВСУ застрял в окне частного дома под Белгородом

7 июня 2024, 20:03
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дроном дом белгородцев

Происшествие случилось в Малиновке. Дом опечатан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали дроном-камикадзе частный дом. Происшествие случилось в Малиновке Белгородского района.

Дрон застрял в окне и не взорвался. Дом опечатали, территорию оцепили.

Известно, что в момент атаки в доме никого не было. Угрозы соседям нет: ближайшие дома находятся на безопасном расстоянии.

На месте работают специалисты по обезвреживанию взрывного устройства.

Напомним, что вечером 7 июня в результате атаки ВСУ также пострадал мирный житель в Борисовском районе. По его машине ударили дроном. У пострадавшего — черепно-мозговая травма и контузия, от госпитализации он отказался.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Малиновка#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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