Уроки целомудрия в школах: готовы ли педагоги и какие существуют риски?

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами и узнали их отношение к данной инициативе.
Своим мнением с журналистами Бел.Ру поделилась и. о. заведующего кафедрой возрастной и социальной психологии НИУ «БелГУ» Екатерина Гуськова. Инициативу о введении уроков целомудрия эксперт обсудила вместе с коллегами по кафедре. В итоге специалисты пришли к единому выводу, что, к большому сожалению, слово «целомудрие» для современных молодых людей является устаревшим и они не понимают его смысл.
Апелляция к целомудрию часто встречается в контексте осуждения уже свершившихся негативных событий — ранней или незапланированной беременности, психосексуальных травм или в связи с половой инфекцией. Причём часто оно используется в назидательном формате, достаточно агрессивно.
Екатерина Гуськова
Специалист добавила, что взрослые не используют понятие целомудрия в повседневной жизни, смысл и сущность данного понятия не являются предметом обсуждения в кругу семьи, не вплетены в контекст воспитательных мероприятий и уроков в школе и детском саду, то есть, это понятие не системно формируемое. Значение термина «целомудрие» наполнено множеством смыслов, и потому не стоит заявлять его в названии уроков.
Необходимо в рамках разных предметов (дисциплин) — как гуманитарных (русский язык, литература, обществознание, история и др.), так и естественнонаучных (анатомия, биология и др.) — в разных контекстах говорить о смысле «целомудрия». Но ещё важнее проводить внеаудиторные мероприятия с использованием разных инструментов культуры и искусства (театр, кино, выставки и др.) и на материале этих культурных эталонов и образов анализировать данное понятие, его смысл и ценность. Именно использование неагрессивных, недирективных инструментов позволит эффективно формировать необходимые ценности.
Екатерина Гуськова
При этом эксперт добавила, что любую хорошую идею можно испортить её непродуманным внедрением.
Непосредственная реализация «уроков целомудрия» приведёт к столкновению или противостоянию, а значит, мы не будем услышаны и не сможем сформировать эти ценности.
Екатерина Гуськова
По словам Екатерины Александровны, базовым риском введения таких занятий является неготовность педагогов образовательных организаций к открытому разговору на тему целомудрия.
Как добавила специалист, система ценностей, сформированная в дореволюционной России в рамках религиозной идеологии, и затем — в советской России, — в рамках идеи построения нового общества, приводившая к жесткому подавлению непосредственных побуждений, инстинктов, к подчинению индивидуальных потребностей требованиям социума и идеологии, была разрушена в 90-х годах XX века. На смену ей пришли идеи свободы, выражением которых стали, в том числе, идеи свободной любви и сексуальной раскрепощенности.
В настоящее время средства массовой информации наполнены образцами «раскрепощённого» поведения, в них доминируют стереотипы лёгкой смены партнёров, отсутствия барьеров для секса, получения выгоды от интимных отношений. Это та информационная среда, которая задаёт фон психосексуального развития современного ребёнка.
Екатерина Гуськова
Продолжая, специалист добавила, что ценностно-смысловая сфера большинства педагогов современных образовательных организаций трансформировалась под воздействием этой смены общественных ценностей, либо формировалась уже в новых реалиях. В силу этого тема целомудрия приобрела оттенок ретроградности, сакральности и была исключена из системы воспитательной работы дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений.
На смену ей должна была прийти идея ответственной свободы, ответственного отношения к своему организму. Но, повторим, любая хорошая идея может быть испорчена её непродуманным внедрением. Например, некомпетентное обсуждение тематики контрацепции приводило к возникновению нездорового интереса у подростков, раннему экспериментированию в сексе, травматичному опыту. Так и сегодня, неготовность педагогов говорить о целомудрии как принятой обществом ценности будет приводить к отторжению и формальной трансляции знаний без формирования ценностно-смыслового компонента.
Екатерина Гуськова
По мнению эксперта, подходящим периодом для формирования морально-нравственных ценностей является дошкольное детство, когда критичность мышления ещё не сформирована, а авторитет взрослого непререкаем.
Поэтому именно начиная с дошкольного детства у ребёнка необходимо формировать ответственное отношение к самому себе, своему организму, своему здоровью, целостности.
Как отметили наши коллеги — специалисты в области возрастной психологии, Сергей Владимирович Шкилев и Елена Вячеславовна Шитикова, начинать формировать ценность целомудрия в более старшем возрасте — проблематично, поскольку основы морально-нравственной сферы личности уже заложены. Трансформация уже заложенных ценностей потребует больших личностных усилий и собственной активности личности, может поставить ребёнка в ситуацию не только внутриличностного, но и межличностного конфликта.
Екатерина Гуськова
По словам Екатерины Александровны, если речь всё-таки идёт о школе, то в рамках учебно-воспитательного процесса уже есть цикл занятий «Разговоры о важном», в рамках которых школьники в доступной форме обсуждают самые актуальные темы. Тематика целомудрия, формирования ответственного отношения к самому себе, может быть вплетена в канву таких занятий.
Но гораздо больший эффект могут иметь занятия с семьёй ребенка-дошкольника, поскольку это та социальная среда, в которой он усваивает большинство норм и ценностей. Развивая доверительные отношения родителей со своими детьми, формируя представления об их собственной «целостности» и «мудрости», обучая их мягкой, недирективной передаче опыта, можно сформировать «правильные» стереотипы восприятия целомудрия. Это мнение поддержали ведущие специалисты нашей кафедры в области семейной психологии и семейного консультирования — Елена Алексеевна Овсяникова, Майя Юрьевна Худаева, Наталья Николаевна Доронина и Ткаченко Надежда Степановна.
Екатерина Гуськова
Специалист отметила, что в настоящее время нужны скорее не уроки полового воспитания, а занятия по формированию адекватной гендерной идентичности.
То есть, мы говорим не о физиологической составляющей (в этом контексте могут быть полезны уроки анатомии и физиологии), а о социальной — об определённой социальной роли — мужчины или женщины. В рамках данных занятий могут быть заложены представления об образе мужчины и женщины, о способах достижения ими одних и тех же целей, об их поведенческих стереотипах, нормах взаимоотношений между данными социальными ролями, особенностях личностного и профессионального самоопределения.
Екатерина Гуськова
Эксперт добавила, что желательно, чтобы эти занятия вели не учителя, а психологи, обладающие необходимыми компетенциями, способные подобрать адекватный возрастным особенностям детей материал, а также умеющие безоценочно принимать и понимать позицию ребёнка, не требуя от него соответствия жёстко заданным критериям оценки.
Инициативу прокомментировала журналистам Бел.Ру психолог Анастасия Афанасенко. Как отметила эксперт, есть очень ёмкое высказывание: «Не воспитывайте детей — они всё равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя».
Какими бы ни были инициативы и тематика школьных «Разговоров о важном», дети берут образец со взрослых, выносят в жизнь багаж установок из своей семьи. Поэтому «работать» инициаторам нужно не столько над целомудрием школьников, сколько над улучшением социального благополучия в стране и культурой взрослых граждан.
Анастасия Афанасенко
Эксперт добавила, что в школе детям будут показывать одну модель поведения и реакций, а дома они видят другую. Перенимать они, скорее всего, будут ту, что привычнее и перед глазами с самого рождения.
Но это не значит, что не нужно пытаться: на тех же школьных факультативах можно предложить растущим людям альтернативу. В таком случае, подросток, обладающий информацией, сможет осуществить самостоятельный выбор. Например, между созданием семьи по православным или мусульманским канонам (в зависимости от вероисповедания), вложить время в личностное и профессиональное становление или стать многодетным родителем и т. д.
Анастасия Афанасенко
Рассуждая о рисках, специалист в качестве примера привела интересный факт: если сказать человеку, не думать о розовом слоне, то первым делом фантазия нарисует розового слона и начнёт раскручивать любопытство: «Почему же он розовый?».
Так работает наше восприятие. Детям любопытно и интересно всё, что неизвестно, странно и непонятно. Поэтому основная опасность таких уроков — запрет и последующее его нарушение. Если ребёнку сказать: «Не делай так», — с наибольшей вероятностью он задаст вопрос: «Почему?». И пойдёт проверять, что же будет и почему нельзя.
Анастасия Афанасенко
Психолог отметила, что можно законодательно запретить западные фильмы, сериалы, музыку, культуру, литературу (как, например, более 30 лет был запрещён роман «Любовник леди Чаттерли», передавался подпольно и потом был раскуплен миллионными тиражами), но сила действия будет равна силе противодействия. Дети будут смотреть, читать, узнавать, перенимать ещё активнее. Именно так возникали различные субкультуры — как протест запретам, принадлежность к некому сообществу, где «можно» то, что для остальных неприемлемо.
Нужно учить детей анализировать, думать, делать выводы, нести ответственность. А также предоставлять альтернативу — качественные отечественные формы существования культуры, форматы детского и молодёжного досуга.
Анастасия Афанасенко
Что касается уроков полового воспитания, психолог отметила, что ответственность по-прежнему остаётся на родителях несовершеннолетних. Если родитель в состоянии грамотно объяснить ребёнку основы половых взаимоотношений и поддержать его в физиологических изменениях пубертатного периода — тогда в дополнительных уроках необходимости нет.
Но если ответственность за организацию такого обучения берёт на себя школа и система образования, тогда это требует тщательной проработки «уроков», привлечения специалистов (медиков, психологов), мягкого и бережного изложения информации.
Знаю о случаях, когда проведение урока полового воспитания доверили школьному учителю ОБЖ, где он сказал детям: «Секс — это плохо. Презервативы не надёжны, они рвутся. Вы заболеете неизлечимыми страшными заболеваниями. Сексом лучше вообще не заниматься». Как вы думаете, можно ли таким уроком воспитать целомудрие? А заложить у ребёнка отторжение к физической близости и отношениям с противоположным полом?
Анастасия Афанасенко
Своим мнением с журналистами Бел.Ру поделился священник Михаил Артёменко — духовник православной гимназии во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, психолог, преподаватель курса «Подготовка к браку и семейной жизни».
Он отметил, что уроки целомудрия — это не уроки полового воспитания. Целомудрие — понятие гораздо шире. Сам термин происходит от греческих слов, в которых идёт речь не только о телесной чистоте, но и о состоянии ума и сердца человека. Это не только действие, но и образ мысли.
Важно понять, какую цель видят и ставят авторы данной инициативы: это снижение ранней беременности среди школьников, пропаганда полового воздержания, профилактика заболеваемости ИППП (инфекции, передаваемые половым путём), либо это же ещё и воспитание человека, которое заложит фундамент нравственности, который сформирует образ мысли, когда для человека безнравственность уже будет неприемлема.
Михаил Артеменко
При этом священник отметил, что саму идею проведения таких уроков можно оценить весьма положительно. И целью таких уроков в первую очередь должно стать воспитание человека, а не просто образование, передача знаний. Также весьма важным, на взгляд духовника, является то, что к разработке этого проекта необходимо привлечь священнослужителей, чтобы придать этому предмету необходимое нравственное измерение, чтобы это не превратилось в уроки полового воспитания.
Я, являясь духовником православной гимназии Белгорода, по благословению митрополита Иоанна на протяжении семи лет преподаю старшеклассникам предмет «Подготовка к браку и семейной жизни». Изначально беседы проводились только в стенах нашей гимназии, но со временем ко мне начали обращаться учителя и руководители других учебных заведений города. На сегодняшний день эти встречи ежегодно посещает около полутора тысяч школьников.
Михаил Артеменко
Священник добавил, что темы этих уроков не ограничиваются только межполовыми отношениями. Большая часть бесед посвящена построению отношений и налаживанию коммуникаций в школе и семье, дружбе и ответственному подходу к ней, взрослению и готовности построить крепкие семейные взаимоотношения.
Важно, чтобы педагоги, которым предстоит вести этот предмет, имели правильное представление о его целях и, конечно же, поддерживали то, что будут преподавать, а иначе мы рискуем получить предмет «половое воспитание», плоды которого мы с вами можем увидеть, посмотрев на опыт западных стран, где он существует уже много лет.
Михаил Артеменко
Как мы видим, мнения относительно идеи уроков целомудрия различаются довольно серьёзно. Пока не определились, кто в принципе должен воспитывать в ребёнке это самое целомудрие. Само понятие может негативно восприниматься в современной среде. Педагоги могут быть не готовы к проведению таких занятий.
Разговаривать о важном с детьми нужно. Осталось только определиться, что для них это важное, и придумать, как правильно с ними разговаривать.