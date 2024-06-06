Уроки целомудрия в школах: готовы ли педагоги и какие существуют риски?

При этом священник отметил, что саму идею проведения таких уроков можно оценить весьма положительно. И целью таких уроков в первую очередь должно стать воспитание человека, а не просто образование, передача знаний. Также весьма важным, на взгляд духовника, является то, что к разработке этого проекта необходимо привлечь священнослужителей, чтобы придать этому предмету необходимое нравственное измерение, чтобы это не превратилось в уроки полового воспитания.