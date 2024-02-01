«Это, конечно, слухи»: Гладков — о 20-минутных уроках у белгородских детей

Белгородцы обеспокоены слухами о том, что уроки в школах региона будут длиться по 20 минут. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что таких коротких уроков у детей не будет. Школьники будут учиться по 35-40 минут в зависимости от классов. Глава региона сообщил, что время учёбы согласовано в родителями и педагогами.