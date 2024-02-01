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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Гладков опроверг информацию об уроках по 20 минут в белгородских школах

«Это, конечно, слухи»: Гладков — о 20-минутных уроках у белгородских детей

1 февраля 2024, 17:56
Фото: Изображение Midjourney

Гладков опроверг информацию об уроках по 20 минут в белгородских школах

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг слухи о том, что уроки в белгородских школах будут длиться всего по 20 минут. Но в зависимости от класса уроки у детей будут идти от 35 до 40 минут, объяснил глава региона.
Сюжет
Дети

Белгородцы обеспокоены слухами о том, что уроки в школах региона будут длиться по 20 минут. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что таких коротких уроков у детей не будет. Школьники будут учиться по 35-40 минут в зависимости от классов. Глава региона сообщил, что время учёбы согласовано в родителями и педагогами.

В отдельных классах, в зависимости от возраста, уроки будут по 35 или 40 минут. Но это согласованная позиция родителей, учителей. Решение принимает директор. Никаких 20 минут точно не планируется. К сожалению, много начинается придумок.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Добавим, что к очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ. Образовательные учреждения располагаются в десяти муниципалитетах. В них допускается очное обучение, но с сохранением и дистанционного. Выбирать формат должны родители.

К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ
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#Белгородская область#Дети#Образование#Школы#Уроки#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Формат обучения
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