«Это, конечно, слухи»: Гладков — о 20-минутных уроках у белгородских детей

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Белгородцы обеспокоены слухами о том, что уроки в школах региона будут длиться по 20 минут. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что таких коротких уроков у детей не будет. Школьники будут учиться по 35-40 минут в зависимости от классов. Глава региона сообщил, что время учёбы согласовано в родителями и педагогами.
В отдельных классах, в зависимости от возраста, уроки будут по 35 или 40 минут. Но это согласованная позиция родителей, учителей. Решение принимает директор. Никаких 20 минут точно не планируется. К сожалению, много начинается придумок.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Добавим, что к очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ. Образовательные учреждения располагаются в десяти муниципалитетах. В них допускается очное обучение, но с сохранением и дистанционного. Выбирать формат должны родители.