Какие проекты Белгородская область смогла реализовать благодаря соглашениям на ПМЭФ?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Делегация из Белгородской области приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024), чтобы подписать соглашения с представителями разных направлений бизнеса. Мероприятие прохдит с 5 по 8 июня.
В первую очередь планируют решить вопросы по созданию новых рабочих мест, по наращиванию инвестиционной привлекательности региона, по поддержке бизнеса, по расширению существующих компаний и по созданию новых производств. Ожидается подписание сразу нескольких соглашений с компаниями и договор по реализации нового инвестпроекта в АПК.
В правительстве Белгородской области напомнили, что за минувшие три года регион подписал на ПМЭФ порядка 30 разных договоров. Например, получить и обустроить для отдыха детей на территории Крыма санаторий «Бригантина „Белогорье“» удалось благодаря соглашению, подписанному на форуме в 2021 году.
Реконструкция территории длилась чуть дольше года, а принимать посетителей учреждение начало 5 июня 2023 года. За всё это время в санатории отдохнули уже более 4 тысяч детей.
С 2021 года также успешно реализуется инвестиционный проект компании «Верофарм», который за 300 млн рублей позволил открыть в регионе научно-технический производственный центр в Белгороде, что ускорило производство высококачественных лекарств.
Также в Яковлевском ГОКе удалось заменить барабан скиповой подъёмной установки, что позволило увеличить объём добычи железной руды с 700 до 900 тонн сырья в час, а в Корочанском районе — открыть высокотехнологичное мясоперерабатывающее предприятие на свинокомплексе «Короча». После соглашения в муниципалитете разместили новый завод и создали 150 рабочих мест.
Кроме того, удалось создать эффективную систему профориентации для школьников и студентов, организовывать различные семинары и проводить конкурсы для продвижения практик по промышленному туризму в России. В феврале текущего года региону удалось занять первое место на III Всероссийской премии Russian Travel Awards номинации «Регион промышленного туризма». В настоящее время более десяти белгородских предприятий делятся своим опытом с туристами. Достичь этого удалось благодаря четырёхстороннему соглашению с «Металлоинвестом», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и университетом МИСИС.