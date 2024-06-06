Какие проекты Белгородская область смогла реализовать благодаря соглашениям на ПМЭФ?

Кроме того, удалось создать эффективную систему профориентации для школьников и студентов, организовывать различные семинары и проводить конкурсы для продвижения практик по промышленному туризму в России. В феврале текущего года региону удалось занять первое место на III Всероссийской премии Russian Travel Awards номинации «Регион промышленного туризма». В настоящее время более десяти белгородских предприятий делятся своим опытом с туристами. Достичь этого удалось благодаря четырёхстороннему соглашению с «Металлоинвестом», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и университетом МИСИС.