Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

По его словам, Петербургский международный экономический форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию вышли на уровень, который был до пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас можно с уверенностью заявить об окончании периода восстановления деловой активности, и ПМЭФ находится в фазе роста. На сегодняшний день превышены показатели 2019 года, что свидетельствует о востребованности ПМЭФ как инструмента коммуникации со стороны делового сообщества, и интерес к нему продолжает увеличиваться.