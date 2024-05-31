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Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

31 мая 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
В Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. На данный момент участие в мероприятии подтвердили 17 100 человек, 3400 представителей средства массовой информации из 136 стран и территорий.

Издание Transsibinfo пишет, что советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что на сегодняшний день ПМЭФ является одним из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами Российской Федерации.

По его словам, Петербургский международный экономический форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию вышли на уровень, который был до пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас можно с уверенностью заявить об окончании периода восстановления деловой активности, и ПМЭФ находится в фазе роста. На сегодняшний день превышены показатели 2019 года, что свидетельствует о востребованности ПМЭФ как инструмента коммуникации со стороны делового сообщества, и интерес к нему продолжает увеличиваться.

Петербургский международный экономический форум представляет собой одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки, на которой обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики и обмениваются лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием, которое проводилось в очном формате после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Традиционным информационным партнером ПМЭФ выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из самых крупных в России сетей региональных СМИ и каналов в социальных сетях.

#Экономика
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