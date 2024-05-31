Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Издание Transsibinfo пишет, что советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что на сегодняшний день ПМЭФ является одним из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами Российской Федерации.
По его словам, Петербургский международный экономический форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию вышли на уровень, который был до пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас можно с уверенностью заявить об окончании периода восстановления деловой активности, и ПМЭФ находится в фазе роста. На сегодняшний день превышены показатели 2019 года, что свидетельствует о востребованности ПМЭФ как инструмента коммуникации со стороны делового сообщества, и интерес к нему продолжает увеличиваться.
Петербургский международный экономический форум представляет собой одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки, на которой обсуждаются ключевые вопросы глобальной экономики и обмениваются лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием, которое проводилось в очном формате после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Традиционным информационным партнером ПМЭФ выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из самых крупных в России сетей региональных СМИ и каналов в социальных сетях.