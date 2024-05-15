К участию в ПМЭФ-2024 пригласили более 6 тысяч гостей из 110 стран

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Главной темой форума стал тезис «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом пишет transsibinfo.
Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ стало ключевым фактором, который способствует развитию взаимовыгодных отношений на уровне государств и компаний. На этой платформе участникам мероприятий предлагают обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и сформировать новые партнерские кооперации, рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Подобные ПМЭФ события, по словам Кобякова, призваны способствовать укреплению доверия между странами, расширять рынки сбыта и помогать привлечению инвестиций, созданию благоприятной международной экономической среды.
Основная деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических блоков, а центральным мероприятием события должно стать пленарное заседание.
В фокусе сессий и панельных дискуссий находится направление «Переход к многополярной модели мировой экономики», которое объединяет изучение финансовой культуры как драйвера экономического развития государства, проблемы финтеха, цифровой торговли и банкинга — всего более 30 мероприятий, которые посвящены вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран.
Второй тематический блок деловой программы ПМЭФ-2024 называется «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» и посвящается ключевым драйверам экономического роста. В программу этого направления включены более 30 отдельных мероприятий.
Третий тематический блок «Технологии, обеспечивающие лидерство» предусматривает мероприятия, где будут обсуждаться стратегии развития цифровых технологий во всех отраслях экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленности и сельского хозяйства.
Отдельным треком в программе представили тему «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Всего на полях Петербургского международного экономического форума в этом году планируется провести свыше 100 панельных сессий и дискуссий. Кроме того, в рамках программы ПМЭФ-2024 намечены более 10 бизнес-диалогов.