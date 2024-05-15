К участию в ПМЭФ-2024 пригласили более 6 тысяч гостей из 110 стран

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) будет проходить с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 1MI — информационный партнер ПМЭФ. Участие уже подтвердили шесть тысяч человек из более чем 110 стран и территорий.

Главной темой форума стал тезис «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом пишет transsibinfo. Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ стало ключевым фактором, который способствует развитию взаимовыгодных отношений на уровне государств и компаний. На этой платформе участникам мероприятий предлагают обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и сформировать новые партнерские кооперации, рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Подобные ПМЭФ события, по словам Кобякова, призваны способствовать укреплению доверия между странами, расширять рынки сбыта и помогать привлечению инвестиций, созданию благоприятной международной экономической среды. Основная деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из четырех тематических блоков, а центральным мероприятием события должно стать пленарное заседание. В фокусе сессий и панельных дискуссий находится направление «Переход к многополярной модели мировой экономики», которое объединяет изучение финансовой культуры как драйвера экономического развития государства, проблемы финтеха, цифровой торговли и банкинга — всего более 30 мероприятий, которые посвящены вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. Второй тематический блок деловой программы ПМЭФ-2024 называется «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» и посвящается ключевым драйверам экономического роста. В программу этого направления включены более 30 отдельных мероприятий. Третий тематический блок «Технологии, обеспечивающие лидерство» предусматривает мероприятия, где будут обсуждаться стратегии развития цифровых технологий во всех отраслях экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленности и сельского хозяйства. Отдельным треком в программе представили тему «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства». Всего на полях Петербургского международного экономического форума в этом году планируется провести свыше 100 панельных сессий и дискуссий. Кроме того, в рамках программы ПМЭФ-2024 намечены более 10 бизнес-диалогов.