Белгородцы показали на ПМЭФ биореактор, который создаёт белок, заменяющий сахар

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На стенде Белгородской области на Петербургском международном экономическом форуме показали биореактор, который создаёт сладкий белок. Из оборудования выпадают конфеты. Белок, который в них содержится, способен заменять сахар людям с диабетом.
Посетителей стенда также угощают местными ягодами и фруктами.
Форум будет проходит с 5 по 8 июня. Тема мероприятия в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Напомним, что ранее в Сети также появились первые фото со стенда, который представила Белгородская область.