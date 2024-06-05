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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Стенд Белгородской области на ПМЭФ-2024

Белгородцы показали на ПМЭФ биореактор, который создаёт белок, заменяющий сахар

5 июня 2024, 13:05
Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»
Стенд Белгородской области на ПМЭФ-2024
Из реактора выпадают конфеты, созданные из сладкого белка. Подробности сообщает РИА «Новости».

На стенде Белгородской области на Петербургском международном экономическом форуме показали биореактор, который создаёт сладкий белок. Из оборудования выпадают конфеты. Белок, который в них содержится, способен заменять сахар людям с диабетом.

Посетителей стенда также угощают местными ягодами и фруктами.

Форум будет проходит с 5 по 8 июня. Тема мероприятия в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Напомним, что ранее в Сети также появились первые фото со стенда, который представила Белгородская область.

Что представлено на стенде Белгородской области на ПМЭФ-2024?
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#Алина Харина#Общество#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Белгород#Пмэф#Стенд
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