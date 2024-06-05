Савченко больше не сенатор, а суд начал изучать дело банды подростков в Белгороде

На это заявление в свою очередь ответил глава Дагестана Сергей Меликов. Чиновник заявил, что Ахмедовой «должно быть стыдно упоминать в этом контексте Белгород». Меликов также отметил, что жители республики и фонды с первых дней помогают белгородцам.