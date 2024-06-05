Савченко больше не сенатор, а суд начал изучать дело банды подростков в Белгороде

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Сегодня, 5 июня, Совфед рассмотрел заявление Евгения Савченко о досрочном сложении полномочий сенатора. За проголосовали 162 сенатора. Тех, кто был против или воздержался, не было.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Евгения Савченко за работу, но во время выступления по ошибке назвала его Вячеславом.
К слову, сам Савченко на заседании не присутствовал.
В Белгороде начали рассматривать уголовное дело против скандально известной банды подростков. Октябрьский районный суд приступил к изучению дела двоих из шести членов банды. Их обвиняют в хулиганстве по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ. Юношам грозит до семи лет лишения свободы.
Белгородцы спровоцировали конфликт с незнакомцами, в ходе которого ударили человека. Всё произошло на парковке в «Мега Гринне». Подробнее — в материале.
Недавно во время вечера UFC в Ньюарке боец Хабиб Нурмагомедов призвал бывшего президента США Дональда Трампа остановить войну в Палестине. Заявление спортсмена прокомментировала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.
«Ему совершенно всё равно, что Америка ведёт войну с его страной — Россией. Что там происходит в Белгородской области, Нурмагомедова не волнует, только Палестина», — написала Ахмедова.
На это заявление в свою очередь ответил глава Дагестана Сергей Меликов. Чиновник заявил, что Ахмедовой «должно быть стыдно упоминать в этом контексте Белгород». Меликов также отметил, что жители республики и фонды с первых дней помогают белгородцам.