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Published Сегодня, 07:33

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Евгений Савченко

Евгений Савченко не пришёл на заседание о досрочном сложении его полномочий

5 июня 2024, 07:33
Фото: страница Евгения Савченко в ВК
Евгений Савченко

Совфед принял решение о досрочном сложении полномочий сенатора Савченко

Решение поддержали 162 сенатора, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Евгения Савченко за работу и пожелала ему дальнейших успехов. Примечательно, что самого Савченко на заседании не было.

5 июня Совфед рассмотрел заявление Евгения Савченко о досрочном сложении полномочий сенатора. Решение поддержали 162 проголосовавших. Тех, кто был против или воздержался, не нашлось.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Савченко за работу — правда, по ошибке назвав его Вячеславом Степановичем.

Коллеги, давайте поблагодарим Вячеслава Степановича за его многолетнюю работу в органах исполнительной власти, главой региона и в Совете Федерации. Пожелаем ему дальнейших успехов!
Валентина Матвиенко

Интересно, что сам Евгений Савченко не присутствовал при принятии решения о его досрочном сложении полномочий.

О том, что Евгений Савченко решил уйти из Совфеда, стало известно вечером 4 июня. Сообщалось, что решение он принял по собственному желанию. Сам же Савченко объяснил, что хочет сосредоточиться на научной и экспертной работе.

Евгений Савченко объяснил решение сложить полномочия сенатора в Совете Федерации
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#Инна Рогова#Белгородская область#Политика#Евгений Савченко#Новости Белгорода#Белгород#Валентина Матвиенко#Совфед#Досрочное сложение полномочий
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