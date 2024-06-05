Евгений Савченко не пришёл на заседание о досрочном сложении его полномочий

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
5 июня Совфед рассмотрел заявление Евгения Савченко о досрочном сложении полномочий сенатора. Решение поддержали 162 проголосовавших. Тех, кто был против или воздержался, не нашлось.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Савченко за работу — правда, по ошибке назвав его Вячеславом Степановичем.
Коллеги, давайте поблагодарим Вячеслава Степановича за его многолетнюю работу в органах исполнительной власти, главой региона и в Совете Федерации. Пожелаем ему дальнейших успехов!
Валентина Матвиенко
Интересно, что сам Евгений Савченко не присутствовал при принятии решения о его досрочном сложении полномочий.
О том, что Евгений Савченко решил уйти из Совфеда, стало известно вечером 4 июня. Сообщалось, что решение он принял по собственному желанию. Сам же Савченко объяснил, что хочет сосредоточиться на научной и экспертной работе.