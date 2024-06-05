Евгений Савченко не пришёл на заседание о досрочном сложении его полномочий

Совфед принял решение о досрочном сложении полномочий сенатора Савченко

Решение поддержали 162 сенатора, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Евгения Савченко за работу и пожелала ему дальнейших успехов. Примечательно, что самого Савченко на заседании не было.