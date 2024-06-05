Член СПЧ Ахмедова: «Что там происходит в Белгороде, Нурмагомедова не волнует»

Как пишет «Коммерсант», Хабиб Нурмагомедов во время вечера UFC в Ньюарке призвал Дональда Трампа остановить войну в Палестине. На заявление спортсмена отреагировала член СПЧ Марина Ахмедова: «Ему совершенно всё равно, что Америка ведёт войну с его страной — Россией. Что там происходит в Белгородской области, Нурмагомедова не волнует, только Палестина, там ведь братья-мусульмане, а в Белгороде — неверные».