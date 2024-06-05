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Глава Дагестана обратился к члену СПЧ из-за её поста о Нурмагомедове и Белгороде

Член СПЧ Ахмедова: «Что там происходит в Белгороде, Нурмагомедова не волнует»

5 июня 2024, 07:40
Фото: 1MI

Глава Дагестана обратился к члену СПЧ из-за её поста о Нурмагомедове и Белгороде

Экс-чемпион UFC в разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом призвал его остановить войну в Палестине. Эти действия прокомментировала член Совета по правам человека Марина Ахмедова. Также высказался глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Как пишет «Коммерсант», Хабиб Нурмагомедов во время вечера UFC в Ньюарке призвал Дональда Трампа остановить войну в Палестине. На заявление спортсмена отреагировала член СПЧ Марина Ахмедова: «Ему совершенно всё равно, что Америка ведёт войну с его страной — Россией. Что там происходит в Белгородской области, Нурмагомедова не волнует, только Палестина, там ведь братья-мусульмане, а в Белгороде — неверные».

Заявление Ахмедовой прокомментировал на своих страницах в соцсетях глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он написал, что Марина Ахмедова «однобоко, в оскорбительной манере интерпретировала общение» Хабиба и Трампа, «акцентировав внимание на религиозном подтексте».

Марине Ахмедовой должно быть стыдно упоминать в этом контексте Белгород.
Сергей Меликов

Чиновник отметил, что благотворительные фонды республики и неравнодушные граждане с первых дней помогают жителям Белгородской области. Он также напомнил, что сейчас в Дагестане отдыхают белгородские дети.

«И никто не спрашивает, какая у них религия или национальность. Мы одинаково помогаем сирийским, палестинским, белгородским детям», — подчеркнул Меликов.
Ахмедова о Белгороде: «Когда звучит сирена, её звук трудно наложить на этот город»
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