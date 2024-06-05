Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Белгороде началось рассмотрение уголовных дел о скандально известной банде подростков. В релизе прокуратуры группировку окрестили «бандой „Слово пацана“».
Октябрьский районный суд рассмотрит уголовные дела в отношении двоих из шести членов банды. Их обвиняют в хулиганстве, совершённом группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.
Известно, что юные белгородцы спровоцировали конфликт с незнакомцами по незначительному поводу, в ходе которого ударили потерпевшего. Произошло это в присутствии очевидцев на парковке ТРЦ «Мега Гринн». По версии прокуратуры, обвиняемые сделали это для того, чтобы «противопоставить себя обществу, кинуть вызов и показать своё превосходство».
Накануне стало известно, что 18-летнего главаря банды подростков лишили гражданства РФ. Ранее он с семьёй проживал на Украине.
Подробности прогремевшей на всю страну истории можно узнать в сюжете «Банда подростков» на Бел.Ру.