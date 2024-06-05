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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Подростки

Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы

5 июня 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Подростки

В суде приступили к рассмотрению дел против банды подростков из Белгорода

Двоих из шести молодых людей обвиняют в хулиганстве. По информации прокуратуры, окрестившей группировку «бандой „Слово пацана“», парням грозит до семи лет тюрьмы. Уголовные дела начали рассматривать в Октябрьском районном суде.
Сюжет
Суд

В Белгороде началось рассмотрение уголовных дел о скандально известной банде подростков. В релизе прокуратуры группировку окрестили «бандой „Слово пацана“».

Октябрьский районный суд рассмотрит уголовные дела в отношении двоих из шести членов банды. Их обвиняют в хулиганстве, совершённом группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Молодым людям грозит до семи лет тюрьмы.

Известно, что юные белгородцы спровоцировали конфликт с незнакомцами по незначительному поводу, в ходе которого ударили потерпевшего. Произошло это в присутствии очевидцев на парковке ТРЦ «Мега Гринн». По версии прокуратуры, обвиняемые сделали это для того, чтобы «противопоставить себя обществу, кинуть вызов и показать своё превосходство».

Накануне стало известно, что 18-летнего главаря банды подростков лишили гражданства РФ. Ранее он с семьёй проживал на Украине.

Подробности прогремевшей на всю страну истории можно узнать в сюжете «Банда подростков» на Бел.Ру.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Суд#Новости Белгорода#Хулиганство#Белгород#Банда подростков
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