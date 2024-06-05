Двоим белгородцам из скандально известной банды подростков грозит до семи лет тюрьмы

Известно, что юные белгородцы спровоцировали конфликт с незнакомцами по незначительному поводу, в ходе которого ударили потерпевшего. Произошло это в присутствии очевидцев на парковке ТРЦ «Мега Гринн». По версии прокуратуры, обвиняемые сделали это для того, чтобы «противопоставить себя обществу, кинуть вызов и показать своё превосходство».