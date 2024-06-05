Разрешено ли кафе в Белгороде открывать летние площадки?

При этом кафе должны соблюдать все необходимые меры безопасности. В заведении должно быть оборудовано укрытие или помещение без окон, укреплены окна бронеплёнкой. Помимо этого, заведения должны обзавестись аптечками, а персонал следует обучить оказанию первой помощи.