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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Кафе

Разрешено ли кафе в Белгороде открывать летние площадки?

5 июня 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
Кафе

В мэрии объяснили, в каком случае кафе в Белгороде могут открыть летние площадки

Жители Белгорода поинтересовались у властей, безопасно ли сейчас городским кафе открывать летние площадки. На обращение ответили представители администрации.

Белгородцы интересуются, безопасно ли сейчас в городе открывать летние площадки в кафе. На комментарий ответила мэрия. Администрация отметила, что оперативный штаб области принял решение об открытии с 1 июня летних площадках при заведениях общественного питания.

При этом кафе должны соблюдать все необходимые меры безопасности. В заведении должно быть оборудовано укрытие или помещение без окон, укреплены окна бронеплёнкой. Помимо этого, заведения должны обзавестись аптечками, а персонал следует обучить оказанию первой помощи.

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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Кафе#Мэрия#Белгород#Летние площадки
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