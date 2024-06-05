Разрешено ли кафе в Белгороде открывать летние площадки?

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Белгородцы интересуются, безопасно ли сейчас в городе открывать летние площадки в кафе. На комментарий ответила мэрия. Администрация отметила, что оперативный штаб области принял решение об открытии с 1 июня летних площадках при заведениях общественного питания.
При этом кафе должны соблюдать все необходимые меры безопасности. В заведении должно быть оборудовано укрытие или помещение без окон, укреплены окна бронеплёнкой. Помимо этого, заведения должны обзавестись аптечками, а персонал следует обучить оказанию первой помощи.