В центре Белгорода пройдёт служба в память о детях, погибших при обстрелах

4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии. Сегодня, в 11:00, возле «Сердца Белгорода» рядом с универмагом «Маяк» пройдёт заупокойная лития в память о детях, погибших в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ.