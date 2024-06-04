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Published Сегодня, 06:39

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В центре Белгорода пройдёт служба в память о детях, погибших при обстрелах

В центре Белгорода пройдёт служба в память о детях, погибших при обстрелах

4 июня 2024, 06:39
Фото: 1MI
Заупокойную литию проведут сегодня, 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, сообщает Белгородская и Старооскольская епархия в соцсетях.

4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии. Сегодня, в 11:00, возле «Сердца Белгорода» рядом с универмагом «Маяк» пройдёт заупокойная лития в память о детях, погибших в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ.

Международный день невинных детей — жертв агрессии был установлен в 1982 году.

Напомним, что накануне в результате атаки дрона-камикадзе в селе Муром погиб водитель машины. Взрывное устройство попало в автомобиль. Личность погибшего устанавливается. Машина полностью сгорела.

Из-за атаки ВСУ под Белгородом погиб водитель автомобиля
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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Епархия#Служба#Новости Белгорода#Белгород#Маяк#Обстрелы#Погибшие дети
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