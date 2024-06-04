В центре Белгорода пройдёт служба в память о детях, погибших при обстрелах

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии. Сегодня, в 11:00, возле «Сердца Белгорода» рядом с универмагом «Маяк» пройдёт заупокойная лития в память о детях, погибших в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ.
Международный день невинных детей — жертв агрессии был установлен в 1982 году.
Напомним, что накануне в результате атаки дрона-камикадзе в селе Муром погиб водитель машины. Взрывное устройство попало в автомобиль. Личность погибшего устанавливается. Машина полностью сгорела.