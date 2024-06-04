Семьи стойленцев отпраздновали День защиты детей турниром по боулингу

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Заявок на участие от сотрудников СГОКа поступило так много, что решено было провести сразу два турнира в один день. Игрокам дали 15 минут на разминку, после чего они приступили к основной партии.
В первом турнире победила семья работников Стойленского ГОКа — Ксении и Ивана Ложановых с сыном Степаном и дочерью Елизаветой. Елизавета одержала победу и в личном зачете: ее результат стал лучшим среди детей.
Лучший результат среду женщин у сотрудницы цеха дробления обогатительной фабрики Марины Черноусовой, среди мужчин — у сотрудника дирекции горнотранспортного передела Сергея Опарина.
Победителями второго турнира стали представители рудоуправления — Антон Базаров с дочерью Алисой и Александр Стеканов с сыном Захаром. Захар также показал лучший результат в личном зачете среди детей.
Среди женщин лучший результат у Елены Герасимовой из управления ремонтов, среди мужчин — у сотрудника цеха железнодорожного транспорта Евгения Веретенникова.
Все победители отмечены медалями, спортивными подарками и корпоративными сувенирами, а все маленькие игроки получили сладкое угощение.
В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно организует праздники для детей работников. Каждый год они проходят в новом формате: дети стойленцев участвовали в веселых стартах, познавательном квесте и танцевальном флешмобе, семейном празднике для всех горожан, спортивных соревнованиях в батутном парке, эстафетах на воде.