bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Семьи стойленцев отпраздновали День защиты детей турниром по боулингу

Семьи стойленцев отпраздновали День защиты детей турниром по боулингу

4 июня 2024, 14:33
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал спортивный праздник «Семейный боулинг», приуроченный к Дню защиты детей. Соревнования собрали почти 100 участников — стойленцев с детьми в возрасте от 7 до 14 лет.

Заявок на участие от сотрудников СГОКа поступило так много, что решено было провести сразу два турнира в один день. Игрокам дали 15 минут на разминку, после чего они приступили к основной партии.

В первом турнире победила семья работников Стойленского ГОКа — Ксении и Ивана Ложановых с сыном Степаном и дочерью Елизаветой. Елизавета одержала победу и в личном зачете: ее результат стал лучшим среди детей.

Фото: Стойленский ГОК

Лучший результат среду женщин у сотрудницы цеха дробления обогатительной фабрики Марины Черноусовой, среди мужчин — у сотрудника дирекции горнотранспортного передела Сергея Опарина.

Победителями второго турнира стали представители рудоуправления — Антон Базаров с дочерью Алисой и Александр Стеканов с сыном Захаром. Захар также показал лучший результат в личном зачете среди детей.

Среди женщин лучший результат у Елены Герасимовой из управления ремонтов, среди мужчин — у сотрудника цеха железнодорожного транспорта Евгения Веретенникова.

Все победители отмечены медалями, спортивными подарками и корпоративными сувенирами, а все маленькие игроки получили сладкое угощение.

В День защиты детей Стойленский ГОК традиционно организует праздники для детей работников. Каждый год они проходят в новом формате: дети стойленцев участвовали в веселых стартах, познавательном квесте и танцевальном флешмобе, семейном празднике для всех горожан, спортивных соревнованиях в батутном парке, эстафетах на воде.

Стойленский ГОК поздравил выпускников с праздником Последнего звонка
Узнать подробнее
Читайте также:
На Стойленском ГОКе подвели итоги месяца охраны трудаНа Стойленском ГОКе расширяют возможности умного производстваНа Стойленском ГОКе прошла весенняя Неделя здоровья
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стойленский ГОК#Турнир#Победители#Женщины#День защиты детей#Медали#Белгород#Боулинг#Спортивный праздник
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"