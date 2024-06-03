В Белгородской области намерены снизить возраст ответственности за мошенничество

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сегодня на заседании комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности белгородские парламентарии обсудили предложение, поступившее от коллег из областной Думы Костромы. В рамках инициативы предлагается снизить возраст ответственности при совершении мошенничества с 16 лет до 14.
СК Белгород: Количество преступлений, совершенных подростками в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году выросло на 37,8% по сравнению с 2022 годом. В текущем году негативная тенденция сохраняется, по итогам 1 квартала 2024 года в регионе увеличение показателя составило 37,9%.
Чаще всего несовершеннолетние совершают кражи денежных средств с банковских счетов, выполняют роль курьера при получении денег от потерпевших и их переводе на счёт злоумышленника. При этом важно учитывать, что многие подростки имеют навыки и технические возможности для совершения подобных преступлений. Это новая черта характеристики современной преступности, которая требует новых методов и форм противодействия, подчеркнуто в обращении.
В настоящее время в Уголовном кодексе предусмотрен общий возраст — 16 лет, с которого лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности, однако по отдельным категориям преступлений возраст снижен до 14 лет (кража, грабёж, разбой, вымогательство). Но за мошенничество ответственность наступает с 16 лет. Депутаты отмечают, что общественная опасность мошенничества зачастую даже выше, чем при кражах.
Необходимость адаптации законодательства под реалии времени и послужила поводом для выдвижения инициативы.