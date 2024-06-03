В Белгородской области намерены снизить возраст ответственности за мошенничество

В настоящее время в Уголовном кодексе предусмотрен общий возраст — 16 лет, с которого лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности, однако по отдельным категориям преступлений возраст снижен до 14 лет (кража, грабёж, разбой, вымогательство). Но за мошенничество ответственность наступает с 16 лет. Депутаты отмечают, что общественная опасность мошенничества зачастую даже выше, чем при кражах.