Белгородским депутатам понравилась идея поменять статус шести горокругов

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Шесть городских округов сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». Изменения ждут Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.
Проект на заседании Заксобрания белгородским депутатам представила заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева. Депутаты одобрили изменения и порекомендовали думе принять их в первом чтении.
Изменения не повлекут за собой смену статуса населённых пунктов и никак не повлияют на предоставление мер соцподдержки.
Напомним, что о подобном предложении стало известно в середине мая 2024 года. Статус городских округов данные муниципалитеты получили недавно: только в 2018 году. Поменять их статус предложили муниципальные советы.