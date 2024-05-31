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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Депутаты одобрили законопроект о смене статуса шести белгородских горокругов

Белгородским депутатам понравилась идея поменять статус шести горокругов

31 мая 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney

Депутаты одобрили законопроект о смене статуса шести белгородских горокругов

В Белгородской области рассмотрели законопроект, предлагающий сменить статус шести городских округов региона на муниципальный. Подробности сообщили журналисты РИА «Новости».

Шесть городских округов сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». Изменения ждут Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.

Проект на заседании Заксобрания белгородским депутатам представила заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева. Депутаты одобрили изменения и порекомендовали думе принять их в первом чтении.

Изменения не повлекут за собой смену статуса населённых пунктов и никак не повлияют на предоставление мер соцподдержки.

Напомним, что о подобном предложении стало известно в середине мая 2024 года. Статус городских округов данные муниципалитеты получили недавно: только в 2018 году. Поменять их статус предложили муниципальные советы.

Шесть горокругов Белгородской области могут получить статус муниципальных
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#Александра Склярова#Белгородская область#Статус#Муниципалитеты#Белгород#Городские округа
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