Депутаты Белгородской облдумы следят за реализацией программы «Решаем вместе»

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
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Updated Сегодня, 13:44
В Белгороде продолжается реализация проектов по наказам жителей. Депутат Иван Конев выехал на один из объектов по улице Железнякова, чтобы проинспектировать процесс.
«Здесь ремонтируют дворовую территорию, работы ведутся активно и аккуратно. Обустроен полностью тротуар, подготовлена площадка для укладки щебня на проезжей части дороги и мест парковки. Общий объем работ при визуальной оценке составляет 50%», — отметил Иван Викторович.
Михаил Литовкин и Фёдор Сулим провели оценку работ по благоустройству в Алексеевке.
Михаил Васильевич проследил за ходом реконструкции набережной от моста по ул. Мостовая до подвесного моста через реку Тихая Сосна. Там планируют провести наружное освещение, водоотведение, а также выложить тротуарные дорожки для прогулок и установить скамьи для отдыха.
На данном этапе выполнены подготовительные работы: вырублены кустарники, кроны деревьев, разобраны тротуары и дорожки из плит, осуществлён демонтаж скамеек, урн, и велопарковки.
Фёдор Егорович оценил качество устройства новых детских игровых площадок в городе. Все работы завершены на 100%. Алексеевским ребятам теперь будет комфортнее проводить время на воздухе.
В селе Богородское Новооскольского городского округа в рамках проекта «Решаем вместе» ведутся работы по благоустройству территории парка. На место выехал Александр Скляров.
«Активные ТОСовцы постепенно благоустраивают любимое место отдыха селян и гостей территории. Подрядная организация проведёт освещение и построит новые пешеходные дорожки и мостик. За качеством работ также следят активисты села», — рассказал Александр Иванович.