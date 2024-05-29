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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

Депутаты Белгородской облдумы следят за реализацией программы «Решаем вместе»

Депутаты Белгородской облдумы следят за реализацией программы «Решаем вместе»

29 мая 2024, 13:42
Фото: группа Белгородской облдумы в ВК
Региональные парламентарии продолжают следить за реализацией программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Депутаты проинспектировали ход работ.

В Белгороде продолжается реализация проектов по наказам жителей. Депутат Иван Конев выехал на один из объектов по улице Железнякова, чтобы проинспектировать процесс.

«Здесь ремонтируют дворовую территорию, работы ведутся активно и аккуратно. Обустроен полностью тротуар, подготовлена площадка для укладки щебня на проезжей части дороги и мест парковки. Общий объем работ при визуальной оценке составляет 50%», — отметил Иван Викторович.

Михаил Литовкин и Фёдор Сулим провели оценку работ по благоустройству в Алексеевке.

Михаил Васильевич проследил за ходом реконструкции набережной от моста по ул. Мостовая до подвесного моста через реку Тихая Сосна. Там планируют провести наружное освещение, водоотведение, а также выложить тротуарные дорожки для прогулок и установить скамьи для отдыха.

На данном этапе выполнены подготовительные работы: вырублены кустарники, кроны деревьев, разобраны тротуары и дорожки из плит, осуществлён демонтаж скамеек, урн, и велопарковки.

Фёдор Егорович оценил качество устройства новых детских игровых площадок в городе. Все работы завершены на 100%. Алексеевским ребятам теперь будет комфортнее проводить время на воздухе.

В селе Богородское Новооскольского городского округа в рамках проекта «Решаем вместе» ведутся работы по благоустройству территории парка. На место выехал Александр Скляров.

«Активные ТОСовцы постепенно благоустраивают любимое место отдыха селян и гостей территории. Подрядная организация проведёт освещение и построит новые пешеходные дорожки и мостик. За качеством работ также следят активисты села», — рассказал Александр Иванович.
Фото: Группа Белгородской облдумы в ВК
#Евгений Грицков
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