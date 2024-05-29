Депутаты Белгородской облдумы следят за реализацией программы «Решаем вместе»

Михаил Васильевич проследил за ходом реконструкции набережной от моста по ул. Мостовая до подвесного моста через реку Тихая Сосна. Там планируют провести наружное освещение, водоотведение, а также выложить тротуарные дорожки для прогулок и установить скамьи для отдыха.