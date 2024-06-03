Около семи лет: сколько белгородцам потребуется времени, чтобы накопить на квартиру?

Регион занял 40-е место в таблице из 85. Дольше всего придётся ждать приобретения своего жилья жителям Дагестана — 15 лет, меньше всего — жителям Магаданской области, которые с зарплатой в 150 тысяч рублей за три с половиной года накопят на квартиру за 6 млн 518 тысяч 228 рублей.