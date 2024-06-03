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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Аналитики уверены, что белгородцы могут накопить на квартиру за семь лет

Около семи лет: сколько белгородцам потребуется времени, чтобы накопить на квартиру?

3 июня 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

Аналитики уверены, что белгородцы могут накопить на квартиру за семь лет

Аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколько лет белгородцам необходимо копить, чтобы приобрести квартиру только за заработную плату без кредитов и ипотеки. При этом в подсчёте не учитывались какие-либо траты на жизнь: только средняя зарплата по данным Росстата за февраль.

Итак, исходя из подсчётов аналитиков, жителям Белгородской области со средней заработной платой в размере 57 500 рублей необходимо копить на собственную квартиру примерно 6,9 года. За это время белгородцы смогут накопить на квартиру вторичного рынка стоимостью 4 млн 788 тысяч 203 рубля.

Регион занял 40-е место в таблице из 85. Дольше всего придётся ждать приобретения своего жилья жителям Дагестана — 15 лет, меньше всего — жителям Магаданской области, которые с зарплатой в 150 тысяч рублей за три с половиной года накопят на квартиру за 6 млн 518 тысяч 228 рублей.

Чуть хуже, чем в Белгородской области, дела обстоят у воронежцев: им на квартиру с зарплатой в 56 371 рубль нужно копить 7,6 года. А жители Курской области с зарплатой в 55 541 рубль накопят на квартиру за 6,8 года.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Квартиры#Накопления#Белгород
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