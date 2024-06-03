Около семи лет: сколько белгородцам потребуется времени, чтобы накопить на квартиру?

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Итак, исходя из подсчётов аналитиков, жителям Белгородской области со средней заработной платой в размере 57 500 рублей необходимо копить на собственную квартиру примерно 6,9 года. За это время белгородцы смогут накопить на квартиру вторичного рынка стоимостью 4 млн 788 тысяч 203 рубля.
Регион занял 40-е место в таблице из 85. Дольше всего придётся ждать приобретения своего жилья жителям Дагестана — 15 лет, меньше всего — жителям Магаданской области, которые с зарплатой в 150 тысяч рублей за три с половиной года накопят на квартиру за 6 млн 518 тысяч 228 рублей.
Чуть хуже, чем в Белгородской области, дела обстоят у воронежцев: им на квартиру с зарплатой в 56 371 рубль нужно копить 7,6 года. А жители Курской области с зарплатой в 55 541 рубль накопят на квартиру за 6,8 года.