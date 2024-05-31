С мебелью и без: кто и какие квартиры покупает для белгородских детей-сирот?

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Во время оперативного совещания стало известно, что некоторые дети-сироты не хотят получать квартиры в текущем году и просят передать им жильё в 2025-м. Например, такая ситуация сложилась в Волоконовском, Ивнянском, Краснояружском районах, Грайворонском и Губкинском округа. Среди причин — отъезд детей в связи с учёбой в другие регионы.
Главу области Вячеслава Гладкова подобный подход к обеспечению жильём детей-сирот не устроил. Как отметил министр Владимир Базаров, подобная ситуация в области складывается впервые. Поэтому с отказавшимися детьми свяжутся, чтобы узнать, почему они приняли такое решение.
Журналисты Бел.Ру изучили завершённые на данный момент закупки и выяснили, за сколько, кто и в каких муниципалитетах предоставляет квартиры детям-сиротам. С начала текущего года было опубликовано чуть более 40 закупок на приобретение жилья для детей-сирот. Лоты разместили администрации трёх муниципалитетов Белгородской области. Стоит отметить, что стоимость жилья во всех случаях составляет чуть более 2,7 млн рублей.
Большинство закупок на покупку жилья опубликовала администрация Корочанского района — 29. В восьми случаях поставщиком выступил индивидуальный предприниматель Дюмин Геннадий Емельянович. В остальных случаях подрядчик на момент сбора данных опубликован не был.
Судя по одному из договоров, который муниципалитет подписал с индивидуальным предпринимателем, поставщик обязуется передать в муниципальную собственность блок жилого дома блокированной застройки, который создадут в будущем на земельном участке в селе Казанка Корочанского района. Площадь участка — 277 «квадратов».
Источник финансирования контракта — средства муниципального бюджета, поступившие в виде субвенций из бюджета Белгородской области в 2024 году.
Будущая постройка будет однокомнатная (33 «квадрата»). Среди благ — электроснабжение, канализация, центральное холодное водоснабжение. Также в доме будет санузел и ванна. Передать объект заказчику должны до 1 ноября 2024 года.
Для справки. Индивидуальный предприниматель Дюмин Геннадий Емельянович в 2024 году заключил 10 договоров на 32 млн рублей. За всё время работы среди крупнейших заказчиков — администрация Корочанского района, министерство ЖКХ области, УКС администрации Корочанского района и администрация Корочи.
Две закупки на приобретении жилья для детей-сирот опубликовала администрация Валуйского округа. В одном контракте поставщик неизвестен, а во втором — индивидуальный предприниматель Салихов Сергей Николаевич.
Поставщик должен передать в муниципальную собственность помещение для детей-сирот площадью 36 «квадратов» в селе Новая Симоновка в Валуйском округе. Стоимость контракта — 2,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Валуйского округа.
В квартире должна быть плита на кухне в исправном состоянии, без ржавчины, сколов, повреждений и деформаций, электрооборудование в исправном состоянии, мойка со смесителем на кухне и прихожая.
Для справки. Индивидуальный предприниматель Салихов Сергей Николаевич в 2024 году заключил три контракта на 12 млн рублей. За всё время работы среди крупнейших заказчиков — администрация Валуйского округа и министерство строительства Белгородской области.
Муниципалитет опубликовал 10 лотов на покупку жилья для детей-сирот. В пяти случаях поставщиком выступает специализированный застройщик «Соверен». Согласно одному из контрактов, поставщик должен приобрести квартиру для детей-сирот и передать жильё в собственность заказчику — администрации Новооскольского округа.
Однокомнатная квартира площадью 34,5 «квадратов» будет расположена в Новом Осколе. В ней будет изолированная кухня с газовой плитой и духовым шкафом, мойкой со смесителем, навесными двухстворчатыми кухонными шкафами, табуретами, санузел с ванной, унитазом и раковиной, а также коридор. Там будет настенная вешалка в прихожую и шкаф. А в комнате поставят диван со спальным местом.
Для справки. Специализированный застройщик «Соверен» зарегистрирован в Белгороде в 2014 году. Отрасль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Руководитель — Георгий Бирюков, а бенефициар и учредитель — Олег Розенталь. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 51 млн рублей, а выручка от продажи превысила 140 млн рублей.
В текущем году компания заключила шесть контрактов на 16 млн рублей. Среди крупных заказчиков — администрация Новооскольского округа, УКС Шебекинского округа и министерство строительства Белгородской области.