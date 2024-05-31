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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

С мебелью и без: кто и какие квартиры покупает для белгородских детей-сирот?

С мебелью и без: кто и какие квартиры покупает для белгородских детей-сирот?

31 мая 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Дети-сироты из некоторых муниципалитетов отказываются от получения жилья. Региональные власти заявляют, что такая ситуация в регионе складывается впервые. Журналисты Бел.Ру изучили закупки и выяснили, за сколько и кто предоставляет квартиры детям-сиротам.

Во время оперативного совещания стало известно, что некоторые дети-сироты не хотят получать квартиры в текущем году и просят передать им жильё в 2025-м. Например, такая ситуация сложилась в Волоконовском, Ивнянском, Краснояружском районах, Грайворонском и Губкинском округа. Среди причин — отъезд детей в связи с учёбой в другие регионы.

Главу области Вячеслава Гладкова подобный подход к обеспечению жильём детей-сирот не устроил. Как отметил министр Владимир Базаров, подобная ситуация в области складывается впервые. Поэтому с отказавшимися детьми свяжутся, чтобы узнать, почему они приняли такое решение.

Журналисты Бел.Ру изучили завершённые на данный момент закупки и выяснили, за сколько, кто и в каких муниципалитетах предоставляет квартиры детям-сиротам. С начала текущего года было опубликовано чуть более 40 закупок на приобретение жилья для детей-сирот. Лоты разместили администрации трёх муниципалитетов Белгородской области. Стоит отметить, что стоимость жилья во всех случаях составляет чуть более 2,7 млн рублей.

Корочанский район

Большинство закупок на покупку жилья опубликовала администрация Корочанского района — 29. В восьми случаях поставщиком выступил индивидуальный предприниматель Дюмин Геннадий Емельянович. В остальных случаях подрядчик на момент сбора данных опубликован не был.

Судя по одному из договоров, который муниципалитет подписал с индивидуальным предпринимателем, поставщик обязуется передать в муниципальную собственность блок жилого дома блокированной застройки, который создадут в будущем на земельном участке в селе Казанка Корочанского района. Площадь участка — 277 «квадратов».

Источник финансирования контракта — средства муниципального бюджета, поступившие в виде субвенций из бюджета Белгородской области в 2024 году.

Будущая постройка будет однокомнатная (33 «квадрата»). Среди благ — электроснабжение, канализация, центральное холодное водоснабжение. Также в доме будет санузел и ванна. Передать объект заказчику должны до 1 ноября 2024 года.

Для справки. Индивидуальный предприниматель Дюмин Геннадий Емельянович в 2024 году заключил 10 договоров на 32 млн рублей. За всё время работы среди крупнейших заказчиков — администрация Корочанского района, министерство ЖКХ области, УКС администрации Корочанского района и администрация Корочи.

Валуйский округ

Две закупки на приобретении жилья для детей-сирот опубликовала администрация Валуйского округа. В одном контракте поставщик неизвестен, а во втором — индивидуальный предприниматель Салихов Сергей Николаевич.

Поставщик должен передать в муниципальную собственность помещение для детей-сирот площадью 36 «квадратов» в селе Новая Симоновка в Валуйском округе. Стоимость контракта — 2,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Валуйского округа.

В квартире должна быть плита на кухне в исправном состоянии, без ржавчины, сколов, повреждений и деформаций, электрооборудование в исправном состоянии, мойка со смесителем на кухне и прихожая.

Для справки. Индивидуальный предприниматель Салихов Сергей Николаевич в 2024 году заключил три контракта на 12 млн рублей. За всё время работы среди крупнейших заказчиков — администрация Валуйского округа и министерство строительства Белгородской области.

Новооскольский округ

Муниципалитет опубликовал 10 лотов на покупку жилья для детей-сирот. В пяти случаях поставщиком выступает специализированный застройщик «Соверен». Согласно одному из контрактов, поставщик должен приобрести квартиру для детей-сирот и передать жильё в собственность заказчику — администрации Новооскольского округа.

Однокомнатная квартира площадью 34,5 «квадратов» будет расположена в Новом Осколе. В ней будет изолированная кухня с газовой плитой и духовым шкафом, мойкой со смесителем, навесными двухстворчатыми кухонными шкафами, табуретами, санузел с ванной, унитазом и раковиной, а также коридор. Там будет настенная вешалка в прихожую и шкаф. А в комнате поставят диван со спальным местом.

Для справки. Специализированный застройщик «Соверен» зарегистрирован в Белгороде в 2014 году. Отрасль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Руководитель — Георгий Бирюков, а бенефициар и учредитель — Олег Розенталь. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 51 млн рублей, а выручка от продажи превысила 140 млн рублей.

В текущем году компания заключила шесть контрактов на 16 млн рублей. Среди крупных заказчиков — администрация Новооскольского округа, УКС Шебекинского округа и министерство строительства Белгородской области.

Уезжают — и квартира не нужна: о ситуации с жильём для белгородских детей-сирот
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