С мебелью и без: кто и какие квартиры покупает для белгородских детей-сирот?

Журналисты Бел.Ру изучили завершённые на данный момент закупки и выяснили, за сколько, кто и в каких муниципалитетах предоставляет квартиры детям-сиротам. С начала текущего года было опубликовано чуть более 40 закупок на приобретение жилья для детей-сирот. Лоты разместили администрации трёх муниципалитетов Белгородской области. Стоит отметить, что стоимость жилья во всех случаях составляет чуть более 2,7 млн рублей.