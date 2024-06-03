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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Белгородцы при обстрелах смогут спрятаться в специальных углублениях в лесу

На случай обстрелов: в белгородских лесах появляются углубления с накатом из брёвен

3 июня 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы при обстрелах смогут спрятаться в специальных углублениях в лесу

Углубления с накатом из нескольких брёвен начали делать в белгородских лесах вместо бетонных укрытий. О новых мерах безопасности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Укрытия

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему текст в его соцсетях, предупреждающий о ракетной опасности, изменился. Он объяснил, что текст стал короче, но его смысл остался прежним: прятаться при обстрелах желательно в подвальных помещениях.

Глава региона также рассказал, что при обстрелах белгородцы, гуляющие в лесу, смогут спрятаться в специальных углублениях.

В лесах сейчас делаем углубления и накаты из брёвен. Таким образом получается хорошее укрытие, где могут спрятаться те, кто прогуливается в лесу. Делаем это, поскольку понимаем, что в каждом лесу поставить бетонное укрытие мы не можем.
Вячеслав Гладков.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Брёвна#Укрытия#Места для укрытия
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