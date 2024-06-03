На случай обстрелов: в белгородских лесах появляются углубления с накатом из брёвен

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему текст в его соцсетях, предупреждающий о ракетной опасности, изменился. Он объяснил, что текст стал короче, но его смысл остался прежним: прятаться при обстрелах желательно в подвальных помещениях.
Глава региона также рассказал, что при обстрелах белгородцы, гуляющие в лесу, смогут спрятаться в специальных углублениях.
В лесах сейчас делаем углубления и накаты из брёвен. Таким образом получается хорошее укрытие, где могут спрятаться те, кто прогуливается в лесу. Делаем это, поскольку понимаем, что в каждом лесу поставить бетонное укрытие мы не можем.
Вячеслав Гладков.