На случай обстрелов: в белгородских лесах появляются углубления с накатом из брёвен

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, почему текст в его соцсетях, предупреждающий о ракетной опасности, изменился. Он объяснил, что текст стал короче, но его смысл остался прежним: прятаться при обстрелах желательно в подвальных помещениях.