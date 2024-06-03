Без затрат на жизнь: копить деньги на свою квартиру россиянам придётся до 15 лет

Итак, дольше всего будут копить жители Дагестана. Им с заработной платой в размере 40,4 тысяч рублей придётся копить на квартиру стоимостью 7,3 порядка 15 лет. Около 14 лет уйдёт у жителей Крыма, чья зарплата около 47 тысяч рублей, чуть поменьше — 11 и 12 лет — у жителей некоторых областей Северо-Кавказского федерального округа, чья зарплата варьируется от 37 тысяч до 58 тысяч рублей.