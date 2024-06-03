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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Без затрат на жизнь: копить деньги на свою квартиру россиянам придётся до 15 лет

Без затрат на жизнь: копить деньги на свою квартиру россиянам придётся до 15 лет

3 июня 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты портала «Мир квартир» выяснили, в каких российских городах жильё продают дешевле всего и сколько лет придётся копить на собственную квартиру, не влезая в кредиты и долги. Подробности — в материале Бел.Ру.

Аналитики федерального портала изучили средние заработные платы жителей в различных регионах России по данным Росстата за февраль 2024 года. При подсчёте учитывалась только заработная плата без расходов на жизнь, банковских процентов по вкладам, инфляции и роста цен на недвижимость.

Итак, дольше всего будут копить жители Дагестана. Им с заработной платой в размере 40,4 тысяч рублей придётся копить на квартиру стоимостью 7,3 порядка 15 лет. Около 14 лет уйдёт у жителей Крыма, чья зарплата около 47 тысяч рублей, чуть поменьше — 11 и 12 лет — у жителей некоторых областей Северо-Кавказского федерального округа, чья зарплата варьируется от 37 тысяч до 58 тысяч рублей.

Если же свою квартиру захотят купить москвичи с заработной платой в 146 тысяч рублей или петербуржцы со 104 тысячами рублей, то им придётся копить около 10 и 8,5 года соответственно. Квартиры в столице в среднем стоят 18,3 млн рублей, а в Северной столице — около 10,7 млн рублей.

Гораздо проще накопить на собственную квартиру жителям Магаданской и Мурманской областей — им понадобится всего четыре года. Около пяти лет потратят жители Чукотского АО, республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Сахалинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО и Еврейской автономной области. Их квартиры чаще всего стоят около 4-7 млн рублей, а заработные платы находятся в районе 70-150 тысяч рублей.

Жители других российских городов будут копить от 5 до 7 лет: стоимость их квартир достигает 4-6 млн рублей, а зарплаты «бегают» от 48 тысяч до 75 тысяч рублей в месяц.

По всей России средняя стоимость квартир составляет примерно 5 млн 549 тысяч 295 рублей, а средняя зарплата россиян — 78 432 рубля.

Данные аналитиковДанные аналитиков
Данные аналитиковДанные аналитиков
Данные аналитиковДанные аналитиков
Данные аналитиков
Фото: портал «Мир квартир»

Отметим, что взять ипотеку в последнее время тоже не так-то просто: ставки по ней на вторичном рынке держатся очень высоко и не по карману обычным россиянам. В большинстве регионов реальный доход жителей и требуемый банком для ипотеки различается примерно в два-три раза.

В среднем по крупным городам-миллионникам россияне должны получать 129 тысяч рублей в месяц, что превышает реальную зарплату в 2,2 раза.

Кроме того, за первый квартал 2024 года вторичное жильё подорожало на 3%.

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#Александра Склярова#Общество#Квартира#Накопление
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