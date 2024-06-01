Две «Точки-У» и три БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Произошло это в период с 10 до 12 часов. Примерно в это же время в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В небе сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Перед этим ночью силы ПВО также отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное зафиксировали разрушения. Пострадавших при этом не было.