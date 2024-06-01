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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Две «Точки-У» и три БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью

Две «Точки-У» и три БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью

1 июня 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Две тактические ракеты ТРК «Точка-У» и три БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, сообщают в Минобороны РФ.
Сюжет
ВСУ

Произошло это в период с 10 до 12 часов. Примерно в это же время в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В небе сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Перед этим ночью силы ПВО также отразили атаку ВСУ на подлёте к Белгороду. В посёлке Разумное зафиксировали разрушения. Пострадавших при этом не было.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Происшествия#Москва#Разумное#Белгород#ВСУ#БПЛА#Ракетная опасность
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